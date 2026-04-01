DM: В Непале раскрыли массовую схему мошенничества с эвакуацией туристов

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Daily Mail, аферисты получали деньги от страховых компаний, инсценируя болезни у альпинистов и организуя их эвакуацию на вертолете, передает «Российская газета». По одной из схем, туристов уговаривали симулировать недомогание, чтобы не спускаться с горы самостоятельно.

Более опасная схема предполагала, что пострадавшим искусственно вызывали тяжелые симптомы. Для этого их перекармливали препаратами от горной болезни или подмешивали вещества в пищу, создавая видимость серьезных проблем со здоровьем. Все расходы и эвакуация подлежали страховому возмещению.

В организации участвовали гиды, пилоты и сотрудники больниц, которые подделывали медицинские отчеты и счета, а также подписи врачей, говорится в материале. Таким образом удавалось создавать видимость, будто путешественники действительно проходили лечение, хотя на самом деле могли отдыхать в кафе.

С 2022 по 2025 годы было зарегистрировано более 300 подтвержденных случаев подобного мошенничества, убытки страховых компаний составили 15 млн фунтов стерлингов. Власти Непала арестовали девять человек, всего же фигурантами дела стали более 30 подозреваемых, часть из которых скрылась.

В прошлом году Непал решил ужесточить правила для восхождения на Эверест.