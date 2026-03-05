О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Набиуллина заявила о планах расширить доступ банков к маркетплейсам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с правительством обсуждает введение открытой модели предоставления финансовых услуг на маркетплейсах.
По ее словам, все банки должны получить возможность предлагать свои бонусы и кешбэк на платформах, а также распространять другие финансовые продукты, включая кредиты и рассрочки, передает РИА «Новости».
Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила банки в атаке на маркетплейсы.
Напомним, крупные банки предложили ввести запрет для маркетплейсов на прямые скидки покупателям и на бонусные программы. Ким назвала инициативы крупных банков угрозой конкуренции и заявила, что запрет скидок приведет к росту инфляции.