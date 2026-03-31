Минприроды отменило заявительный принцип выдачи недр с углеводородами

Министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил о пересмотре подхода к заявительному принципу выдачи лицензий на месторождения золота и углеводородов.

По его словам, правоприменительная практика показала, что механизм заявительного принципа для углеводородного сырья оказался невостребованным, поэтому его отменили, передает РИА «Новости».

В ноябре прошлого года в Роснедрах отметили, что за девять лет работы такого механизма не было открыто ни одного нового месторождения углеводородов. Козлов пояснил, что по золоту учли мнение регионов, связанных с золотодобычей, и подготовили поправки, запрещающие выдачу новых лицензий на россыпи с 1 сентября этого года.

Заявительный принцип предполагал, что компания исследует участок, определяет запасы и ставит их на государственный учет. После подтверждения запасов компания могла получить лицензию на разведку и добычу при условии разового платежа.

Кроме того, министр подчеркнул, что запасов высоколиквидных и дефицитных видов сырья в России достаточно для долгосрочного обеспечения экономики страны. Козлов отметил, что недропользование напрямую связано с государственным суверенитетом и стабильным развитием экономики.

почти все месторождения углеводородов в России лицензированы и переданы компаниям для разработки.

В стране приступили к подготовке к разработке месторождений дефицитных видов сырья, включая уран, хром, титан, литий, вольфрам и марганец.

Руководитель Роснедр Олег Казанов спрогнозировал открытие сотен новых месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья в 2026 году.