Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва
Мендель сообщила о четырех случаях уклонения Зеленского от срочной службы
Владимир Зеленский в молодости четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, передает ТАСС.
Так Мендель прокомментировала сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, а в соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний уклонистов и конфликтов с военкоматами.
Многие мужчины стараются покинуть страну, несмотря на угрозу для собственной жизни. Между тем, местные СМИ отмечают, что власти готовят новые правила мобилизации, особенно для жителей крупных городов, включая Киев, а на улицах столицы значительно увеличилось количество патрулей и случаев насильственной мобилизации.
Российские силовики заявили об уклонении Зеленского от призыва в армию и игнорировании им повесток во времена президентства Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России).
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о четырехкратном игнорировании повесток военкомата Владимиром Зеленским в 2014–2015 годах.
Между тем, на Украине вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении всеобщей мобилизации, после чего военкоматы начали массовые рейды с применением силы.