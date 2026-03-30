Силы ПВО сбили над регионами России за шесть часов 98 украинских БПЛА

Tекст: Вера Басилая

За шесть часов силы противовоздушной обороны сбили 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в Max Минобороны. Инцидент произошёл 30 марта с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Из них 41 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 23 БПЛА – над территорией Курской области, 20 БПЛА – над территорией Белгородской области и 14 БПЛА – над территорией Смоленской области.

Все аппараты были сбиты дежурными расчетами ПВО. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата в ночь с воскресенья на понедельник.

В Мелитополе Запорожской области украинские беспилотники нанесли удар по жилым кварталам. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, четверо из которых женщины.