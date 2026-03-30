    Украинские дроны стали угрозой для Финляндии
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    Совершившему два тарана в одном бою летчику Терехину присвоено звание Героя России посмертно
    Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов
    Минэнерго подготовило документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Суд в Калифорнии освободил одну из задержанных у военной базы россиянок
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    10 комментариев
    30 марта 2026, 21:35 • Новости дня

    Силы ПВО сбили над регионами России за шесть часов 98 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили 98 украинских беспилотников самолетного типа в Брянской, Курской, Белгородской и Смоленской областях, сообщило Министерство обороны.

    За шесть часов силы противовоздушной обороны сбили 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в Max Минобороны. Инцидент произошёл 30 марта с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

    Из них 41 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 23 БПЛА – над территорией Курской области, 20 БПЛА – над территорией Белгородской области и 14 БПЛА – над территорией Смоленской области.

    Все аппараты были сбиты дежурными расчетами ПВО. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата в ночь с воскресенья на понедельник.

    В Мелитополе Запорожской области украинские беспилотники нанесли удар по жилым кварталам. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей, четверо из которых женщины.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Поддубный сообщил об ударе ВС России по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    Комментарии (3)
    30 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО на аэродроме Гостомеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В районе аэродрома Гостомеля в Киевской области украинская система противовоздушной обороны была уничтожена ударом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе аэродрома, где раньше располагалась военная часть с позициями для ракетных ПВО, произошли мощные взрывы. Он отметил: «Взрывы в направлении аэродрома Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система – Partiot или другая, пока не известно».

    В подполье уточнили, что кроме уничтоженной системы ПВО, на территории бывшей военной части могут находиться склады с ракетами, однако подробности пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск уничтожила за сутки 24 блиндажа с личным составом и шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ.

    Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

    Комментарии (5)
    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Комментарии (3)
    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новоосиново в Харьковской области, а группировка «Восток» взяла под контроль Луговское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Луговское в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки, Покровского, Добропасово, Богодаровки, Писанцев в Днепропетровской области, Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 275 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Миропольем, Новодмитровкой, Новой Сечью и Вольной Слободой в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Избицкого, Шевченково, Терновой и Покаляным.

    Потери ВСУ при этом составили до 265 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Никоноровки, Малой Пискуновки, Крестища и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Сергеевки, Доброполья, Марьевки, Светлого, Красноярского в ДНР, Межевой и Гавриловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска.

    За день до этого они освободили Брусовку в ДНР.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.

    Комментарии (2)
    30 марта 2026, 09:01 • Новости дня
    ВСУ начали применять «дроны-мопеды» с ручным управлением операторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали применять на донецком направлении ударные дроны не только с автоматическим наведением, но и корректируемые оператором, сообщил командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.

    Крава рассказал, что ВСУ начали использовать на донецком направлении ударные беспилотники, которые управляются не только автоматически, но и с помощью операторов, передает ТАСС.

    Он отметил: «Насколько я знаю, сейчас начали уже внедрять вот эти «мопеды», которые оператор тоже доводит, но не массово, насколько я знаю, но тоже они встречаются».

    По словам военного, за ночь на донецком фронте противник способен запускать сотни подобных беспилотников. Аппараты применяются при любой погоде, а для маскировки их чаще отправляют ночью. Дальность полета новых БПЛА может достигать нескольких тысяч километров, а вес боевой части составляет от 50 до 100 кг.

    Среди наиболее часто встречающихся дронов Крава выделил украинские модели «Лютый», FP-1 и FP-2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отделения 23-го зенитно-ракетного дивизиона с позывным Крава заявил о тренировках операторов украинских дронов на ударах по гражданским объектам.

    Украинские войска под Донецком используют дроны-матки с нестандартными частотами для ударов по Донецкой кольцевой автодороге.

    ВСУ задолго до начала спецоперации начали применять небольшие гражданские дроны и FPV-аппараты в роли камикадзе на тактическом уровне.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Два автобуса с телами погибших украинских военных были замечены у Чернигова

    Tекст: Ольга Иванова

    Два микроавтобуса с надписью «груз 200» заметили утром на въезде в Чернигов после удара по базе украинских БПЛА возле села Анисов.

    Два микроавтобуса с надписью «груз 200» были замечены на въезде в Чернигов после удара по базе подразделений беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет о транспорте с телами погибших украинских военных.

    Лебедев рассказал, что ночью 30 марта в районе села Анисов Черниговской области, где размещаются украинские подразделения БПЛА, был нанесен удар. Подпольщик добавил: «Прилетело к ним в бараки. Раненых вывозили и в Чернигов, и в соседнюю с местом прилета Куликовку… утром на въезде в Чернигов заметили два микроавтобуса с надписью «груз 200». Автобусы были хорошо загружены».

    По данным подполья, после атаки раненых также увозили в медицинские учреждения Чернигова и Куликовки. Общее количество погибших и пострадавших не уточняется. Власти Украины официально пока не комментировали произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бывший аэродром на севере Чернигова был поражен.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 11:28 • Новости дня
    СК возобновил работы по извлечению тел у Лесной Дачи в ЛНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские следователи вновь начали извлекать тела погибших мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР, где ранее обнаружили массовое захоронение.

    Следственный комитет России возобновил работы по извлечению тел мирных жителей в районе массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, передает РИА «Новости».

    Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, мероприятия проходят в рамках уголовного дела по признакам применения запрещенных методов ведения войны и геноцида.

    Петренко уточнила, что работы были возобновлены с наступлением весеннего сезона: «Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – сказала она.

    По данным следователей, ранее в этом месте были найдены более 260 тел мирных граждан. У многих погибших были зафиксированы пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы, а также частичное отсутствие конечностей.

    Представитель СК добавила, что после входа российских военных в Северодонецк в 2022 году украинские националисты, отступая, расстреливали тех, кто стремился стать гражданином России или получал гуманитарную помощь. Некоторые жители города прятались в подвалах, которые зачастую становились их последним убежищем.

    Следователи считают, что в братской могиле у поселка Лесная Дача могут находиться еще около 300 тел. Тела туда приносили местные жители, пытаясь предать земле погибших в относительно безопасном месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Попасной Луганской народной республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.

    В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы, склады и тренировочные базы на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние сутки ВС России атаковали ключевые военные объекты ВСУ, включая аэродромы, склады и тренировочные базы в нескольких областях Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Вооруженные силы России нанесли удары по стратегическим объектам на Украине, сообщил Лебедев в Telegram-канале.

    По его данным, был поражен бывший аэродром на севере Чернигова, который сейчас используется для запуска беспилотников в северном направлении. Как отмечают местные жители, на аэродроме регулярно находятся истребители западного производства, которые совершают пуски ракет по территории Брянской области. В результате удара произошла детонация с выбросом дыма и искр.

    В Киевской области сообщается о взрывах в Вышгородском и Бучанском районах, а также в пригороде Макарова. В Гостомеле поразили объект бывшей военной части, где складируются ракеты и размещены позиции ПВО. Есть сообщения об уничтожении одной системы, возможно, Patriot.

    В пригороде Чернигова прилет пришелся по территории бывшего лагеря геодезистов, где сейчас базируются операторы дронов и хранится техника БПЛА. По словам очевидцев, раненых вывозили в Чернигов и Куликовку, а утром заметили два микроавтобуса с надписью «груз-200», что может указывать на потери среди личного состава.

    В других регионах Украины – Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях – зафиксированы серии взрывов и прилетов по военной инфраструктуре, складам боеприпасов и тренировочным базам ВСУ. В Одесской области удары были нанесены по терминалу компании «Трансбункер-Юг» в порту Южный, а также по инфраструктуре порта Беляры и бывшей авиабазе Рауховка, где размещены вертолеты и учебный центр операторов БПЛА.

    Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и вторичных детонациях, в некоторых районах наблюдались перебои с подачей электроэнергии и усиленные меры безопасности. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Посол России Липаев сообщил о румынских боевиках в рядах ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики румынской группировки «Гетика» воюют за ВСУ, сообщил посол России в Румынии Владимир Липаев.

     Липаев сообщил, что боевики экстремистской румынской группировки «Гетика» воюют за Вооруженные силы Украины, передает РИА «Новости». По его словам, граждане Румынии принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима, и в первую очередь речь идет о членах «Румынской боевой группы «Гетика», которые находятся в составе «Интернационального легиона» Украины и других формирований ВСУ.

    Липаев отметил, что, по данным румынских СМИ, в этой группе сейчас насчитывается несколько десятков действующих наемников. Он подчеркнул, что участие граждан Румынии в конфликте на Украине не является секретом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны Запада закрепили себя в статусе стороны конфликта на Украине, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным «Гетодак» сообщил о присутствии в рядах ВСУ около 50 румын и столько же молдаван.

    В Одесской области на полигоне в Болграде координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев засек румынских наемников, направленных для усиления ВСУ.

    Позже Лебедев заявил о предположительном уничтожении румынских наемников при ударе ВС России по местам скопления ВСУ в Одесской области.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о заходе штурмовиков России на окраину Белицкого в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого и улучшили позиции в центре Константиновки и у Нового Донбасса, что открывает путь на Доброполье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что российские штурмовые подразделения вошли на окраину населенного пункта Белицкое в ДНР, передают «Вести».

    По словам главы ДНР, в этом районе зафиксировано значительное улучшение позиций российских войск.

    По информации Пушилина, российские военные также продвинулись в центральной части Константиновки. Он отметил, что основные боевые действия сейчас разворачиваются именно в этом районе, где удалось укрепить позиции. Похожая тактическая ситуация наблюдается на восточном направлении города и возле железнодорожного вокзала.

    Кроме того, российские войска улучшили позиции у населенного пункта Новый Донбасс. Пушилин подчеркнул, что противник оказывает здесь серьезное сопротивление, поскольку после освобождения Нового Донбасса открывается практически прямой путь для дальнейшего продвижения к Доброполью.

    Ранее Пушилин сообщил, что штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

    Глава ДНР заявил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции и продвинулись в районе Нового Донбасса рядом с Добропольем в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    Финские СМИ из-за ошибки ИИ назвали украинские дроны российскими
    @ poliisi.fi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финские издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat по ошибке назвали дроны, упавшие на территории страны, российскими, хотя на самом деле речь шла об украинских беспилотниках.

    Официальное заявление редакций объясняет произошедшее «непрофессиональным использованием искусственного интеллекта», передает «Фонтанка». Пресс-релиз министерства обороны был автоматически отфильтрован ИИ как связанный с Россией, хотя в тексте Россия не упоминалась.

    Главный редактор Helsingin Sanomat уточнила, что из-за спешки в новостной ситуации релиз не был перепроверен журналистом, как того требуют внутренние инструкции. «Ошибка была исправлена немедленно», – подчеркнула она. Совпадение инструментов автоматизации в двух редакциях сыграло решающую роль в возникновении ошибки.

    Редакция Ilta-Sanomat также подтвердила – любой материал, подготовленный с помощью ИИ, должен проверяться по первоисточникам, однако в данном случае это требование не было выполнено.

    Главные редакторы обоих изданий подчеркнули, что берут на себя полную ответственность за этичное и корректное использование технологий искусственного интеллекта. Они принесли извинения читателям за распространение некорректной информации.

    Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    Марочко назвал самые успешные участки наступления ВС России за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участки в Сумской и Харьковской областях стали самыми успешными у Вооруженных сил РФ на минувшей неделе, армия нарастила интенсивность наступления, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что участки в Сумской и Харьковской областях стали наиболее успешными для Вооружённых сил России на минувшей неделе, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что войска группировки «Север», действующие в этих регионах, усилили интенсивность наступления и занимались формированием буферной зоны на границе с Курской и Брянской областями.

    Марочко подчеркнул, что на прошлой неделе армия России достигла заметных успехов и на славянско-краматорском направлении. По его данным, за этот период освобождены четыре населённых пункта: Потаповка в Сумской области, Песчаное и Шевяковка в Харьковской области, а также Никифоровка в Донецкой Народной Республике.

    Эксперт заявил, что наилучших результатов в освобождении территорий добились военнослужащие группировки «Север». При этом, по его словам, украинские войска усилили использование беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и по тыловым объектам России.

    Марочко считает, что увеличение количества БПЛА на линии боевого соприкосновения связано с попыткой украинского командования компенсировать нехватку личного состава в своих пехотных и штурмовых подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие ежедневно продвигаются вглубь обороны украинских войск в Сумской и Харьковской областях в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах.

    На Харьковском направлении бойцы группировки «Север» сообщали о переброске украинским командованием неподготовленных расчетов БПЛА из частей территориальной обороны и о продвижении российских штурмовых групп у Симиновки и Волчанских Хуторов.

    Военный эксперт Андрей Марочко ранее отмечал значительные успехи российских военных на запорожском направлении и северо-западных рубежах ДНР, а также освобождение населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пехоты ВСУ дроном «Куб-4»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет БПЛА «Куб-4» войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожил группу пехоты ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Расчет БПЛА «Куб-4» из состава войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожил группу пехоты ВСУ на купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Военное ведомство уточнило, что скопление украинских военнослужащих удалось обнаружить благодаря воздушной разведке. Полученные координаты оперативно передали на пункт управления беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    В ведомстве заявили: «Расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-4» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск »Запад« уничтожил скопление живой силы ВСУ на купянском направлении в зоне СВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные беспилотники и живую силу ВСУ, окруженные на левом берегу реки Оскол на купянском направлении.

    Российские бойцы группировки «Запад» с помощью ударных дронов-камикадзе сорвали попытки снабжения и ротации сил ВСУ в районе Купянска.

    Под Купянском российские военные уничтожили украинский женский расчет управления беспилотными летательными аппаратами.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 07:14 • Новости дня
    Южная группировка уничтожила 24 блиндажа ВСУ за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 24 блиндажа с личным составом и 6 пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что потери Вооружённых сил Украины за сутки в результате действий Южной группировки войск составили 24 блиндажа с личным составом и 6 пунктов управления беспилотниками, передает ТАСС. Он добавил, что атаки велись на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

    По словам Астафьева, подразделения войск беспилотных систем уничтожили 17 антенн связи и беспилотников, а также наземный робототехнический комплекс. Он добавил: «Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 24 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 5 беспилотников противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Южной группировки войск за последние сутки поразили 60 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

    Ранее подразделения группировки войск «Южная» уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и одно укрытие ВСУ.

    В феврале ВСУ за сутки от действий Южной группировки войск лишились 30 блиндажей и укрытий с личным составом и трех терминалов спутниковой связи Starlink.

    Комментарии (2)
    30 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» в районе Амбарного разгромили американский БТР М-113 и солдат ВСУ

    «Северяне» в районе Амбарного уничтожили американский БТР М-113 ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» пресекли попытку контратаки ВСУ на свои позиции в районе Амбарного на Харьковском направлении фронта.

    «На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку контратаки на позиции Северян в районе Амбарного. В результате нашего огневого воздействия уничтожен американский БТР М-113, а также большая часть украинских штурмовиков», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что оставшиеся в живых украинские солдаты с тяжелыми ранениями остались лежать в окрестностях разгромленного бронетранспортера. Воздушное наблюдение показало, что за 12 часов ВСУ попыток эвакуации раненых не предпринимали.

    Кроме того, российские войска нанесли удары по ВСУ в районах Терновой, Избицкого и Покаляного, а на Липцовском направлении штурмовики продвинулись на трех участках до 750 метров.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 400 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удар ТОС по скоплению личного состава противника в районе Покаляного.

    На Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Искрисковщины, Кондратовки, Великого Прикола, Мирополья и села Новая Сечь. Штурм-группы продвинулись в Сумском районе на 14 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 400 м.

    Бойцы рассказали, что в Шосткинском районе штурмовики продвинулись на трех участках до 150 метров. В Краснопольском районе идут ожесточенные стрелковые бои в районе Новодмитровки. За сутки продвижение составило до 1100 м. Один солдат ВСУ был  взят в плен.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один солдат ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе. ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ. Также российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    Главное
    Роспотребнадзор оценил радиационный фон после атаки на ядерный комплекс в Иране
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    Иран обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    В Таиланде вели тесты для нетрезвых покупателей алкоголя
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Война полов

      Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

      9 комментариев
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Куба не сдастся

      Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

      0 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

      29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

      10 комментариев
    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

