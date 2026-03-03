Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Посольство США в Кувейте приостановило работу
Посольство США в Кувейте прекратило приём граждан из-за напряженности в регионе
Работа американского посольства в Кувейте временно прекращена на фоне роста региональной напряженности, отменены все консульские приемы и экстренные обращения.
Посольство США в Кувейте временно прекратило работу из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».
В опубликованном заявлении американской дипмиссии отмечается: «В связи с продолжающейся региональной напряжённостью посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейшего уведомления».
Дипломаты добавили, что все запланированные консульские приёмы, включая обычные и экстренные обращения, отменяются до особого распоряжения. Представители посольства пообещали сообщить о возобновлении работы отдельно, когда ситуация позволит восстановить приём граждан.
Ранее во вторник Госдеп США приказал эвакуировать сотрудников посольств в Бахрейне, Ираке, Иордании.
Посольство США в Эр-Рияде прекратило работу после атаки.
Диппредставительства США в Пакистане также приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.