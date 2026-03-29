Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проверку после появления видео с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который курил в здании аэропорта Барнаула, передает РИА «Новости». На кадрах, снятых местным жителем, Киркоров закурил прямо в помещении аэропорта после прилета на Алтай, где у него был запланирован концерт на площадке «Титов Арена».

В транспортной полиции отметили: «По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка». Пока неизвестно, когда будет вынесено решение по делу и какова сумма штрафа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту. Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за нарушения запрета на курение в общественных местах.

Филипп Киркоров связался со службами аэропорта Барнаула для оплаты штрафа за курение в неположенном месте.

