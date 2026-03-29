  Новость часа: В результате артиллерийского удара ВСУ обесточен Энергодар
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 19:39 • Новости дня

    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Tекст: Ольга Иванова

    Транспортная полиция заинтересовалась видео, на котором народный артист Филипп Киркоров курит в здании аэропорта Барнаула после прилета на Алтай.

    Сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проверку после появления видео с народным артистом России Филиппом Киркоровым, который курил в здании аэропорта Барнаула, передает РИА «Новости». На кадрах, снятых местным жителем, Киркоров закурил прямо в помещении аэропорта после прилета на Алтай, где у него был запланирован концерт на площадке «Титов Арена».

    В транспортной полиции отметили: «По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка». Пока неизвестно, когда будет вынесено решение по делу и какова сумма штрафа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту. Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за нарушения запрета на курение в общественных местах.

    Филипп Киркоров связался со службами аэропорта Барнаула для оплаты штрафа за курение в неположенном месте.

    29 марта 2026, 06:49 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала дрон-атаки на Ленинградскую области в ночь на воскресенье сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения, при этом данных о пострадавших не поступало, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», – написал он.

    Часом ранее губернатор сообщал, что в порту Усть-Луга есть повреждения. Данных о  пострадавших нет.

    Ранее утром 29 марта Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, Дрозденко сообщал о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА. Пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов в субботу. Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию в ночь на воскресенье.

    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС

    Президент Польши: Бюрократы ослабляют Европу

    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США на базе в Саудовской Аравии
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате иранской атаки на авиабазу Принс-Султан в Саудовской Аравии, произошедшей 27 марта, по предварительным данным, был полностью уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США.

    Как пишет The War Zone, изображения с места событий, впервые опубликованные на странице Air Force amn/nco/snco, демонстрируют полностью выгоревшую хвостовую часть фюзеляжа E-3 с серийным номером 81-0005. Вокруг самолета также разбросаны обломки.

    Отмечается, что хотя фатальное поражение могло быть нанесено прямым попаданием, зачастую для уничтожения такого самолета достаточно близкого разрыва и последующего пожара. В атаке участвовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и баллистические ракеты. Помимо E-3 были повреждены как минимум пять других самолетов-заправщиков, а общее число раненых американских военнослужащих составляет десять, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Авиабаза Принс-Султан, расположенная недалеко от Эр-Рияда, неоднократно подвергалась атакам и является одним из ключевых объектов американских ВВС в регионе. До начала конфликта Вашингтон перебросил в регион шесть самолетов E-3, всего же на вооружении США к моменту удара оставалось лишь 16 таких машин. Однако из-за технических проблем далеко не все из них пригодны к эксплуатации в любой момент.

    Потеря одного из E-3 – серьезный удар по возможностям США по раннему обнаружению и координации воздушных операций. В ближайшие годы планировалось заменить их на новые самолеты E-7 Wedgetail, однако программа затянулась из-за споров вокруг финансирования, а промежуточные решения не закрывают всех потребностей. Эксперты подчеркивают, что атаки на такие объекты, как ключевые радиолокационные установки или самолеты дальнего обнаружения, не случайны: Иран и его союзники активно ищут способы ослабить систему противовоздушной обороны США и их партнеров в регионе.

    Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.

    28 марта 2026, 20:49 • Новости дня
    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области зафиксированы случаи преступной деятельности со стороны дезертиров ВСУ, причастных к убийствам и торговле военным снаряжением, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что в Харьковской области продолжают действовать преступные группировки, созданные дезертирами украинской армии, сообщают силовые структуры, передает РИА «Новости».

    По информации источника, участники этих банд занимаются не только убийствами и разбойными нападениями на мирных жителей, но также торгуют военной амуницией и беспилотниками. Добавляется, что ситуация в регионе ухудшается, поскольку местные правоохранительные органы не могут эффективно противостоять этим группам.

    Сотрудники патрульных служб, по словам представителя силовых структур, зачастую избегают прямых столкновений с дезертирами из-за опасений за собственную безопасность. Это приводит к росту числа преступлений и дальнейшему ослаблению контроля над ситуацией в Харьковской области.

    Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил о числе дезертиров, достигающем пяти на одного полицейского.

    Группа вооруженных дезертиров из ВСУ ограбила продуктовый магазин в Харьковской области, забрав алкоголь, деньги и продукты.

    28 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах

    Tекст: Вера Басилая

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил свыше 100 убийств, а также признался в сотрудничестве со следствием и раскаянии.

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил более 100 убийств, передают «Вести».

    По словам самого Гаськова, точное количество он не знает, так как не вел подсчетов, отметив: «Я с 1995 года начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, на вскидку, это 100 с лишним убийств».

    Гаськов также сообщил, что раскаялся и неоднократно писал явки с повинной в попытке сотрудничать со следствием. Впервые его задержали в декабре 2002 года в Бердске по подозрению в убийствах и изнасилованиях девушек, однако тогда доказать его виновность не удалось.

    Позже, в мае 2006 года, его вновь задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, а через год приговорили к 10 с половиной годам колонии. Освободился он в 2016 году.

    В июле 2024 года биологическая экспертиза подтвердила, что образцы с мест убийств в Подмосковье в 2002 году принадлежат Гаськову.

    Следствие продолжает проверять Гаськова на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

    ФСИН совместно с МВД раскрыла причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к еще 11 убийствам помимо уже установленных эпизодов.

    Осужденный на пожизненное заключение маньяк Владимир Миргород признался в 13 убийствах, совершенных более 20 лет назад в Москве и Подмосковье.

    «Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в убийстве женщины в Ангарске в 2011 году, и ему предъявили новое обвинение.

    29 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Финляндия назвала серьезным нарушением прилет украинских беспилотников
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».

    По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.

    29 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Киркоров возмутил россиян курением в аэропорту Барнаула

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Филиппа Киркорова заметили с сигаретой в барнаульском аэропорту, что вызвало волну возмущения в социальных сетях из-за нарушения запрета на курение.

    Филипп Киркоров оказался в центре внимания после появления видео, на котором он проходит по барнаульскому аэропорту с зажженной сигаретой, сообщает Mash Siberia в МAX.

    В публикации отмечается: «Король прилетал выступать в «Титов Арене». Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя». На записи видно, как артист идет к выходу из терминала, в то время как вокруг находятся другие пассажиры.

    Пользователи Сети выразили недовольство поведением Киркорова, назвав его поступок демонстрацией «полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения». Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобное отношение артиста к окружающим неприемлемо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров выступил с серией сольных концертов на площадке Live Арена в Москве.

    В марте 2024 года Киркоров во время праздничного концерта в Москве допустил конфликт с журналистами после отказа отвечать на их вопросы.

    29 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба КСИР.

    Военно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.

    В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.

    КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США публично передают послания о переговорах, но в тайне планируют наземную операцию, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    Как сообщил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, США, с одной стороны, заявляют о необходимости переговоров, но на самом деле разрабатывают планы наземной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». Галибаф заявил: «Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля провела новую волну ударов по временным командным пунктам и объектам по производству вооружения в Тегеране.

    США потребовалась передышка перед наземной операцией в Иране.

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о подготовке Ираном смертельной ловушки для американских сухопутных войск в случае их наземной операции.

    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    29 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армянская диаспора видит, как в Армении происходят гонения на церковь. Поэтому сегодня священнослужителям Армянской апостольской церкви особенно важно выказать свою поддержку верующим, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян. В воскресенье в Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви.

    «Мы с уверенностью можем сказать, что акция в защиту Армянской апостольской церкви прошла успешно. Особенно важно, что мероприятие прошло в день, когда наша церковь отмечает Вербное воскресенье», – сказал Арутюн Тертерян, настоятель церкви «Святого Креста».

    По словам собеседника, сегодня Армянская апостольская православная церковь крайне нуждается в поддержке. «То, что сейчас происходит в Армении, где задержаны четверо архиепископов, нельзя назвать никак иначе, кроме как гонениями со стороны властей страны. Конечно, у нас не звучали политические лозунги, но прихожане услышали – мы с ними», – продолжил священнослужитель.

    На сцене к пришедшим обратились местные депутаты, священники, а также выступили различные творческие коллективы, рассказал спикер. «Каждый выступавший говорил о том, что он поддерживает простой народ Армении и всех последователей Армянской апостольской церкви», – детализировал Тертерян.

    В заключение священнослужитель сообщил, что, по его оценкам, на акции присутствовало не менее 1,5 тыс. человек. «Это показало, что невозможно по-настоящему навредить церкви», – резюмировал он.

    Ранее в Ростове-на-Дону прошла акция «За единство нации и в поддержку Армянской апостольской церкви». В мероприятии приняли участие прихожане церкви, члены армянской общины Ростовской области. Кроме того, звучали выступления представителей Армянской апостольской церкви и участников специальной военной операции, представителей местных общин.  Также в рамках акции выступили творческие коллективы.

    Отмечается, что со сцены звучали мнения о единстве армянского народа и поддержке Армянской апостольской церкви, о единстве бойцов в зоне СВО и значимости веры, о единстве церкви, взаимопомощи и дружбе народов.

    Напомним, аналогичная акция состоялась неделю назад в Калининграде. Мероприятие прошло на территории храма «Сурб Степанос». Организаторами события выступили общественное движение «Наследники Ноя» при участии Крестоносного движения, которое выступает против гонений на ААЦ со стороны правительства Пашиняна.

    Напомним, конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

    В России внимательно следят за происходящим, сообщали в МИД.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    29 марта 2026, 09:43 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали завод в Тольятти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Федорищев сообщил в Mах, что ВСУ осуществили атаку на промышленное предприятие в Тольятти с помощью беспилотников. По его словам, «по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти в Самарской области, удары были отражены, пострадавших не было.

    Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, при падении дронов в Сызрани погибли два человека, еще двое пострадали.

    Беспилотные летательные аппараты ранее атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работали оперативные службы, угрозы жизни людей не было.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

