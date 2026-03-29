Росавиация приостановила полеты в аэропортах Краснодара и Самары
Аэропорты Самары и Краснодара ввели временные ограничения полетов ради безопасности, сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорты Краснодара (Пашковский) и Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
В Росавиации уточнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает и отправляет регулярные рейсы с 09.00 по 23.00 МСК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. Росавиация в ночь на воскресенье временно ограничила полеты в пяти аэропортах.