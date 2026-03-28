Суд окончательно закрепил статус Галатской башни в Стамбуле

Haber Global: Суд вынес решение по делу о праве на Галатскую башню в Стамбуле
Резонансный судебный процесс по делу о праве собственности на Галатскую башню в Стамбуле завершился подтверждением ее вакуфного статуса, передает «РИА Новости».
Телеканал Haber Global сообщил, что суд отказал муниципалитету Стамбула, добивавшемуся передачи башни в свою собственность и оспаривавшему ее принадлежность вакфу.
В ходе разбирательства суд изучил кадастровые записи, архивные документы и нормы закона о вакфах. Было установлено, что исторический объект закреплен за вакфом «Kule-i Zemin», а его управление на законных основаниях осуществляет Главное управление по делам вакфов. В итоге иск муниципалитета был отклонен.
В решении суда подчеркивается: «Документы однозначно свидетельствуют, что Галатская башня принадлежит вакфу «Куле-и Земин». Материалы дела показывают, что башня зарегистрирована на фонд «Kule-i Zemin Vakfi» в документах о собственности 1900 года, а также в кадастровых записях 1943 года, что подтверждает непрерывность прав на объект.
Суд отметил, что с 1923 года вакф включен в перечень зарегистрированных, а управление башней ведется Главным управлением по делам вакфов в соответствии с действующим законодательством. Объект признан культурным наследием, подлежащим охране, что зафиксировано решением профильного совета по охране культурных и природных ценностей. Судебное решение окончательно закрепило правовой статус Галатской башни и поставило точку в длительном споре о собственности.
Галатская башня расположена в стамбульском районе Бейоглу и относится к числу ключевых исторических достопримечательностей города. Она берет начало в генуэзский период и использовалась в разные эпохи, в том числе для оборонительных задач и наблюдения за городом. Сегодня башня остается важным туристическим объектом и памятником культурного наследия под государственной охраной.
