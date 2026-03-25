Tекст: Дмитрий Зубарев

Фицо выступил с заявлением, в котором выразил недоумение по поводу антироссийских настроений в Европе, передает ТАСС.

По его словам, он наблюдает одержимость и ненависть в отношении России, которую не может понять. Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе сложились двойные стандарты, поскольку к действиям Израиля в секторе Газа применяется иной подход, несмотря на большие жертвы среди мирного населения, чем на Украине.

Глава правительства заметил, что значительная часть стран ЕС поддерживает продолжение конфликта на Украине, и напомнил о крупной финансовой поддержке Киева. По его словам, Украина уже получила на поддержание войны 300 млрд евро, а планы предоставить еще 90 млрд евро вызывают у него непонимание. Он заявил: «300 миллиардов выброшены на ветер».

Фицо также отметил, что остановка Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» – это проявление отношения ЕС к России. По его словам, утверждение о том, что Словакия, покупая российскую нефть, финансирует российскую военную машину, не соответствует действительности, так как доходы России от поставок составляют лишь 0,2% доходов от экспорта природного сырья.

Премьер выразил мнение, что Россия «никогда не уйдет из Донбасса» и других регионов. Он подчеркнул, что мирное соглашение возможно только с учетом территориальных изменений и при согласии Киева, иначе война будет продолжаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о нежелании быть частью безразличной к жизням россиян Западной Европы.

Глава правительства раскритиковал европейских политиков за стремление продлить украинский конфликт любой ценой.

Политик выразил мнение об использовании темы Украины для маскировки внутренних проблем Евросоюза.