Арестован виновник пожара с жертвами на Николоямской улице Москвы

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Москве арестовал бывшего артиста цирка Евгения Чернова по делу о пожаре на Николоямской улице, в результате которого погибли четыре человека, передает ТАСС.

Пресс-службы столичной прокуратуры и ГСУ СК России уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Во время заседания суда Чернов выступил против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем не менее суд принял решение об аресте на период расследования дела.

По данным ведомств, обвиняемый полностью признал свою вину в произошедшем пожаре и гибели людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной пожара в Москве, в результате которого погибли четыре человека, стал 78-летний гимнаст Евгений Чернов, в чьей квартире загорелся диван из-за сигареты.

