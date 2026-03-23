  Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    Война с Ираном добивает остатки Британской империи
    Спецназ Росгвардии спас белгородского губернатора от атаки дрона
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин
    Трамп предъявил ультиматум Ирану
    ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальным данным
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции
    Газ в Европе резко подорожал
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 марта 2026, 12:29 • Новости дня

    Пожар в Москве произошел из-за непотушенной сигареты у пожилого артиста цирка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причиной возгорания в столице, унесшего жизни трех человек, якобы стал 78-летний гимнаст Евгений Чернов, в его квартире загорелся диван из-за сигареты, сообщили источники.

    По предварительным данным, в жилище артиста загорелся диван из-за непотушенной сигареты, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сам пенсионер сумел самостоятельно покинуть горящее помещение и не пострадал. Жертвами огня стали соседи сверху: погибла супружеская пара и еще один жилец дома.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от экстренных служб не поступало.

    Напомним, количество погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице.

    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    21 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инцидент у Московской хоральной синагоги, произошедший в пятницу вечером, в храме объяснили бытовым конфликтом между студентами и подвыпившей компанией.

    Драка у Московской хоральной синагоги (МХС), произошедшая накануне, была вызвана бытовым хулиганством, сообщил РИА «Новости»  директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло. По его словам, инцидент случился в пятницу в 23:20, когда синагога уже была закрыта, а из молодежного объединения по развитию еврейской культуры и образования при синагоге «Тора Ми-Цион» вышли студенты после занятий.

    Напротив здания, в парке «Горка», находились люди маргинального вида, многие были подвыпившими. «Они, увидев молодых парней, которые вышли… к ним стали лезть, и якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку. Она была очень быстро локализована, и в общем закончилась, она была недолгая», – рассказал Дригайло.

    К моменту приезда Росгвардии конфликт уже завершился, участники разошлись. Директор по коммуникациям отметил, что не слышал антисемитских выкриков, но не исключил, что такие высказывания могли прозвучать. Он подчеркнул, что потасовка была спровоцирована неадекватным поведением нетрезвых людей и не носила религиозного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги в центре Москвы, напав на прихожан в традиционных головных уборах. Сейчас полиция разыскивает участников драки, которые скрылись после инцидента в Большом Спасоглинищевском переулке.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у них сигнальный пистолет и патроны.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    21 марта 2026, 11:42 • Новости дня
    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.

    В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

    В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

    На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

    До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.


    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедрили «белые списки»

    Tекст: Вера Басилая

    Московские интернет-провайдеры начали внедрять систему «белых списков», чтобы разрешенные сайты оставались доступными даже при перебоях связи.

    Система «белых списков», которая уже применяется в мобильных сетях, будет внедрена и в домашнем интернете Москвы, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

     Это позволит обеспечить доступ к важным сайтам, включая банковские сервисы и приложения такси, даже при перебоях в работе интернета.

    Провайдеры отмечают, что ежедневно необходимый перечень ресурсов будет доступен пользователям, несмотря на возможные сложности с подключением. Однако из-за фильтрации трафика может снизиться общая скорость домашнего интернета.

    Москвичи с начала марта жалуются на массовые проблемы со связью, а в середине месяца перебои затронули около трети города. Причиной введения ограничений называют обеспечение безопасности объектов инфраструктуры.

    Минцифры расширило «белый список» сайтов для доступа при отключении мобильного интернета.

    Ранее эксперт разъяснил, какие рации можно использовать для замены мобильных телефонов.

    В Москве отметили резкий рост продаж пейджеров и бумажных карт из-за перебоев с мобильным интернетом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причиной ограничений связи в столице необходимость обеспечения безопасности.

    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    22 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера Max об уничтожении дрона, который направлялся в сторону Москвы, силами ПВО.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы.


    21 марта 2026, 13:11 • Новости дня
    Полиция начала поиск участников драки у синагоги в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы произошла массовая драка возле синагоги, после чего все участники скрылись до приезда полиции, сейчас идет розыск причастных, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников драки возле синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке ведут сотрудники московской полиции. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА «Новости», что сообщение о конфликте поступило в полицию вечером 20 марта.

    По предварительным данным, между группой граждан сначала произошел словесный спор, который затем перерос в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что участники конфликта уже покинули переулок. В МВД уточнили, что действия всех причастных к инциденту будут оценены в рамках действующего законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны. До этого полиция задержала девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    22 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Женщина погибла при падении с моста на проезжую часть в центре Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла на Большом Москворецком мосту, расположенном рядом с парком «Зарядье» в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.

    По данным оперативных служб, ее тело обнаружили на проезжей части с травмами, характерными для падения с высоты, передает ТАСС.

    Источник сообщил: «Она скончалась от полученных травм». На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой.

    20 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    В аварии в Москве пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров, сообщила Государственная автомобильная инспекция Москвы в пятницу.

    Дорожный инцидент с участием двух транспортных средств случился на Варшавском шоссе, у дома № 179, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек», – говорится в сообщении ГИБДД.

    В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники профильных служб, выясняются все детали происшествия.

    Ранее в марте пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. На востоке столицы произошло массовое столкновение нескольких машин.

    20 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве очередной БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max.

    На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории, где обнаружены обломки сбитого дрона.

    На данный момент сообщается о 22 сбитых дронах над Москвой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника при подлете к Москве.

    22 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Задымление произошло в поезде в Москве из-за хулигана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задымление произошло в вагоне поезда дальнего следования в Москве из-за хулиганских действий пассажира, предварительно, за медпомощью никто не обращался, сообщили в РЖД.

    Инцидент произошел утром на станции «Москва-Пассажирская-Ярославская» после прибытия поезда «Череповец-1», передает РИА «Новости». Задымление возникло в одиннадцатом вагоне состава в результате хулиганских действий пассажира.

    Компания РЖД сообщила, что задымление удалось оперативно ликвидировать силами поездной бригады с помощью первичных средств пожаротушения. В результате происшествия никто не обратился за медицинской помощью.

    Отмечается, что ситуация не повлияла на график движения других поездов. Все составы продолжили движение по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на станции столичного метро «Савеловская» из-за возгорания в вагоне произошло задымление. Позднее правоохранители задержали пассажира за подрыв пиротехники на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная». На железнодорожной станции Шушары в Санкт-Петербурге неизвестные устроили поджог тепловоза.

    21 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    В Москве загорелся медцентр на Новослободской улице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В двухэтажном здании медицинского центра на Новослободской улице столицы произошло возгорание, из-под кровли шел густой дым, посетителей эвакуировали, пишут городские СМИ.

    Пожар начался в двухэтажном здании медицинского центра на улице Новослободская. Из-под кровли здания наблюдался выход дыма, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

    Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали всех находившихся внутри людей. На данный момент уточняется информация о причинах пожара и возможных последствиях происшествия.

    Ранее на юго-востоке Москвы возник пожар в здании бизнес-центра Turas. Пожару присвоили третий номер сложности. За медицинской помощью обратились два человека.

    До этого в марте на северо-востоке Москвы загорелась гостиница на Алтуфьевском шоссе.


    21 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух новых сбитых беспилотниках над Москвой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков двух новых сбитых беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

    На территории Москвы были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил Собянин в MAX. Градоначальник отметил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С начала суток общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников на подлете к столице. До этого градоначальник заявил о ликвидации 16 воздушных целей. Еще раньше общее число сбитых дронов достигло 14 единиц.

    Госдеп США предупредил американцев об угрозах по всему миру
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Авиакомпании России освоили сложные формы техобслуживания Airbus и Boeing
    Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров
    При столкновении лайнера с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка погибли два пилота
    Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

