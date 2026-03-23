Пожар в Москве произошел из-за непотушенной сигареты у пожилого артиста цирка
Причиной возгорания в столице, унесшего жизни трех человек, якобы стал 78-летний гимнаст Евгений Чернов, в его квартире загорелся диван из-за сигареты, сообщили источники.
По предварительным данным, в жилище артиста загорелся диван из-за непотушенной сигареты, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сам пенсионер сумел самостоятельно покинуть горящее помещение и не пострадал. Жертвами огня стали соседи сверху: погибла супружеская пара и еще один жилец дома.
На данный момент официального подтверждения этой информации от экстренных служб не поступало.
Напомним, количество погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице.