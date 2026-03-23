Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.3 комментария
Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами
Силовики задержали пожилого циркового артиста Евгения Чернова по делу о гибели четырех человек на пожаре в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержанным оказался Чернов, сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за того, что 78-летний Чернов не потушил сигарету, от которой загорелся диван.
Между тем в Главном следственном управлении СК по Москве пояснили, что задержан человек, причастный к возгоранию, проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».
Назначено несколько судебных экспертиз, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.
Между тем в прокуратуре города указали, что число погибших при пожаре увеличилось до четырех. В медучреждении скончался один из пострадавших.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медцентре на Новослободской улице.