Завершение строительства кампуса БФУ запланировали на 2026 год

Беспрозванных: Завершение строительства кампуса БФУ запланировано на 2026 год

Tекст: Валерия Городецкая

Кампус «Кантиана» станет одним из 25 новых образовательных комплексов страны, которые строятся по национальному проекту «Молодежь и дети» по поручению главы государства, передает ТАСС. Он объединит три учебных корпуса, библиотеку, конференц-комплекс и два общежития, рассчитанных на 2,5 тыс. мест. В общежитиях оборудуют коворкинги, фитнес-зоны, фудкорты и зоны отдыха.

Строительная готовность объектов уже превышает 80%. Сейчас продолжаются работы на центральном корпусе – здании Высшей школы философии и социальных наук, на башне которого недавно завершили установку шпиля. Весной 2026 года на башне высотой 60 метров появятся уникальные часы диаметром 3 метра, они будут видны с четырех сторон света и получат сложную систему подсветки.

В корпусе площадью более 12 тыс. кв. м смогут обучаться свыше 1 тыс. студентов. Для них создадут современные лекционные аудитории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории, медиацентр и просторную библиотеку с читальными залами. Беспрозванных отметил, что считает этот проект одним из лучших в сфере образования.

В январе Путин открыл новые университетские кампусы в регионах России.