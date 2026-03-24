Завершение строительства кампуса БФУ запланировали на 2026 год
Беспрозванных: Завершение строительства кампуса БФУ запланировано на 2026 год
Завершить строительство кампуса Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта планируется к концу 2026 года, рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече.
Кампус «Кантиана» станет одним из 25 новых образовательных комплексов страны, которые строятся по национальному проекту «Молодежь и дети» по поручению главы государства, передает ТАСС. Он объединит три учебных корпуса, библиотеку, конференц-комплекс и два общежития, рассчитанных на 2,5 тыс. мест. В общежитиях оборудуют коворкинги, фитнес-зоны, фудкорты и зоны отдыха.
Строительная готовность объектов уже превышает 80%. Сейчас продолжаются работы на центральном корпусе – здании Высшей школы философии и социальных наук, на башне которого недавно завершили установку шпиля. Весной 2026 года на башне высотой 60 метров появятся уникальные часы диаметром 3 метра, они будут видны с четырех сторон света и получат сложную систему подсветки.
В корпусе площадью более 12 тыс. кв. м смогут обучаться свыше 1 тыс. студентов. Для них создадут современные лекционные аудитории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории, медиацентр и просторную библиотеку с читальными залами. Беспрозванных отметил, что считает этот проект одним из лучших в сфере образования.
В январе Путин открыл новые университетские кампусы в регионах России.