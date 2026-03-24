Лавров: Россия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Кубе
Россия продолжит оказывать поддержку Кубе, включая материальную и гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда им. А. М. Горчакова.
По словам Лаврова, гуманитарное содействие сейчас очень актуально для кубинских партнеров, передает ТАСС.
Глава МИД отметил, что Россия будет и дальше помогать Гаване, подчеркивая важность поддержки именно в нынешних условиях. Лавров обратил внимание на усиливающиеся внешние воздействия на Кубу, которые вызывают серьезное беспокойство у российской стороны.
Министр подчеркнул, что эскалация напряженности вокруг Кубы связана с внешним вмешательством и выразил солидарность с кубинскими друзьями в их праве на самостоятельный путь развития.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Куба продолжают обсуждать возможные меры поддержки в условиях американской блокады, при этом Москва поддерживает постоянный контакт с гаванским руководством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США запретили Кубе получать российскую нефть. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заверил в готовности страны дать жесткий отпор попыткам Вашингтона сменить власть на острове силой.