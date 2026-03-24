Лавров: Россия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Кубе

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Лаврова, гуманитарное содействие сейчас очень актуально для кубинских партнеров, передает ТАСС.

Глава МИД отметил, что Россия будет и дальше помогать Гаване, подчеркивая важность поддержки именно в нынешних условиях. Лавров обратил внимание на усиливающиеся внешние воздействия на Кубу, которые вызывают серьезное беспокойство у российской стороны.

Министр подчеркнул, что эскалация напряженности вокруг Кубы связана с внешним вмешательством и выразил солидарность с кубинскими друзьями в их праве на самостоятельный путь развития.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Куба продолжают обсуждать возможные меры поддержки в условиях американской блокады, при этом Москва поддерживает постоянный контакт с гаванским руководством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США запретили Кубе получать российскую нефть. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заверил в готовности страны дать жесткий отпор попыткам Вашингтона сменить власть на острове силой.