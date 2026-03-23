Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
Юрист Русяев предупредил о штрафах за сбор березового сока в пределах города
За сбор березового сока в черте города и на особо охраняемых природных территориях грозят штрафы, рассказал юрист Илья Русяев.
Как пишет Москва 24, по его словам, хотя Лесной кодекс РФ разрешает гражданам бесплатно собирать лесные ресурсы для личных нужд, есть исключения.
«Прежде всего, надо понимать, что нельзя собирать сок в самой столице на озелененных территориях. Подсочка березы в таких местах расценивается как повреждение зеленых насаждений, а за это по статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3 500 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс., а для юридических – 300 тыс. рублей», – подчеркнул эксперт.
Также Русяев отметил, что за сбор березового сока на особо охраняемых природных территориях граждан штрафуют до 4 тыс. рублей, чиновников – до 20 тыс., а юридические лица – до 500 тыс. рублей по статье 8.39 КоАП РФ.
Если сбор сока ведется на разрешенных территориях, необходимо соблюдать региональные правила. Например, в Подмосковье использовать можно только березы диаметром не менее 20 сантиметров на высоте 1,4 метра, а после сбора соковыводящее отверстие обязательно закрывают деревянной пробкой и смазывают специальными средствами. Несоблюдение этих норм влечет штрафы до 500 рублей для граждан, до 1 тыс. для должностных лиц и до 10 тыс. для юридических лиц.
