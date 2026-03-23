Бывший жених Волочковой получил девять лет колонии

Бывший жених Волочковой Дюран получил девять лет колонии

Tекст: Ольга Иванова

Дмитрию Дюрану, бывшему жениху балерины Анастасии Волочковой, вынесли новый приговор по делу о мошенничестве, сообщает НТВ.

Московский суд признал его виновным в обмане инвесторов под предлогом вложений в кондитерский бизнес. В итоге Дюрана приговорили к девяти годам колонии по совокупности преступлений.

По данным следствия, Дюран предлагал гражданам вложить деньги в развитие сети кондитерских, обещая доходность до 180% годовых. Однако, как установил суд, получив около 100 млн рублей, предприниматель скрылся с деньгами. Ранее Дюрана уже осудили в Нижнем Новгороде – тогда суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Теперь срок наказания увеличен с учетом нового уголовного дела. Потерпевшие утверждают, что бизнесмен активно рекламировал свою схему, обещал «невероятную доходность», но на деле никакой прибыли не было. Свою вину Дюран не признал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году столичные полицейские задержали бизнесмена Дмитрия Дюрана, друга балерины Анастасии Волочковой, по делу о мошенничестве в особо крупном размере.