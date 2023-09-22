Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Друга Волочковой бизнесмена Дюрана задержали в Москве по делу о мошенничестве
Столичные полицейские задержали друга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Бизнесмена Дюрана, задержанного в Москве по делу о мошенничестве, передадут инициаторам розыска в Нижний Новгород, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
По информации агентства, на бизнесмена пожаловались несколько человек, которым он обещал прибыль от инвестиций. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве, предварительный ущерб составил более 5,5 млн рублей.
Балерина Анастасия Волочкова, находящаяся в дружеских отношениях с задержанным бизнесменом, заявила, что «задержание Дмитрия – это подстава». «Сегодня он оказался в непонятной ситуации, потому что любого человека можно подставить» – сказала она.
В мае суд арестовал экс-возлюбленного Волочковой по обвинению в избиении жены.