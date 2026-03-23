Huffpost: Военные США сообщили о стрессе из-за конфликта с Ираном
Американские военнослужащие выразили недовольство участием в конфликте на Ближнем Востоке, жалуясь на утрату иллюзий и отсутствие четкой цели, сообщили источники среди резервистов и правозащитников.
Многие бойцы американской армии испытывают глубокое разочарование из-за участия в операциях против Тегерана, рассказали собеседники HuffPost, передает «Газета.Ru».
Источники издания сообщают о жалобах на уязвимое положение, высокий уровень стресса и потерю мотивации среди личного состава.
Ситуация настолько серьезна, что некоторые военные рассматривают возможность увольнения со службы. «Я слышу от военных слова: «Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками», – заявила резервистка и наставница молодых офицеров.
Главной причиной падения морального духа называется отсутствие в Вашингтоне внятного объяснения необходимости противостояния. Резервисты указывают на нехватку последовательного нарратива, который мог бы оправдать боевые действия.
Ранее СМИ писали, что США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев. Телеканал CNN указывал на гибель минимум 11 американских военных в ходе совместной с Израилем операции.