  Лента новостей
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Бабкина сообщила о запуске нового проекта с Бузовой
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    Стубб перечислил претензии к новому типу гегемонии США
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    22 марта 2026, 14:49 • Новости дня

    Нетаньяху прибыл на место удара иранской ракеты в Араде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на место прилета иранской ракеты в городе Арад, где пострадали более 100 человек, и зафиксировали разрушения, сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил город Арад, куда ранее попала иранская ракета, передает РИА «Новости». По данным канцелярии главы правительства, в результате атаки пострадали более 100 человек, в городе зафиксированы разрушения.

    Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что всего за сутки после ракетных обстрелов в больницы страны обратились более 300 человек. Из них 180 получили ранения в Араде и Димоне, причем из Арада в медучреждения доставили 116 человек, а из Димоны – еще 64. Большинство пострадавших отделались легкими травмами.

    На месте происшествия Нетаньяху заявил: «Я здесь, в Араде. Здесь произошло чудо, никто не погиб, но мы не должны полагаться только на чудо. С момента предупреждения до падения ракеты прошло целых десять минут. Ракета упала здесь, между зданиями. И если бы все в это время укрылись в защищенных зонах, в убежищах под каждым домом, никто бы не пострадал». Премьер также призвал жителей страны не пренебрегать рекомендациями службы командования тыла и строго следовать указаниям в случае ракетных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила о ракетном ударе по жилому кварталу в Араде с числом пострадавших 88 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал продолжать наносить удары по врагам на всех фронтах. Иран выпустил по Израилю более 400 баллистических ракет с начала эскалации, включая удары по южным городам Арад и Димона.

    21 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    США объявили о фактическом завершении основной фазы операции против Ирана, заявив об уничтожении баллистических ракет и нейтрализации военно-морских сил страны.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

    «Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

    По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ранее в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.

    До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.

    22 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботнем обращении пообещал продолжать «наносить удары по врагам на всех фронтах» после того, как десятки человек пострадали в «очень тяжелый вечер» на юге страны.

    Премьер-министр Израиля назвал субботний вечер «очень трудным в кампании за наше будущее» после того, как в результате ракетного удара, предположительно,  Ирана в южном городе Арад были ранены десятки человек.

    Нетаньяху заявил, что поговорил с мэром Арада после разговора с мэром Димоны, где в результате иранского ракетного удара пострадали более 30 человек, и призвал министерства «оказать всю необходимую помощь», пишет Times of Israel.

    «Мы будем и впредь решительно наносить удары по нашим врагам на всех фронтах», – добавил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 20:50 • Новости дня
    В Израиле обстреляли район ядерного центра в Димоне

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Димоны на юге Израиля неподалеку от ядерного исследовательского центра после ракетного обстрела пострадали около 20 человек, в том числе десятилетний ребенок.

    В ходе ракетного обстрела, произошедшего в районе города Димона на юге Израиля, пострадали около 20 человек, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля, передает РИА «Новости». Инцидент произошел неподалеку от ядерного исследовательского центра.

    «В связи с обстрелом Государства Израиль в районе Димоны бригады MDA оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим ранения от осколков, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок», – говорится в официальном сообщении.

    Среди раненых оказался десятилетний ребенок, который получил осколочные ранения средней тяжести.

    До этого армия Израиля зафиксировала ракетные пуски из Ирана, после чего на юге страны прозвучала сирена воздушной тревоги. По данным СМИ, в результате обстрела в районе Димоны были обнаружены фрагменты ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наканунем сигнал воздушной тревоги прозвучал в районе ядерного центра Димоны после ракетного обстрела со стороны Ирана.

    До этого в результате ночного удара по Тель-Авиву погибли мужчина и женщина.

    22 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Трамп заявил, что сделка с Ираном теперь не нужна США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если тот её захочет, так как условия теперь не выгодны для Вашингтона.

    «Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши», – сказал он NBC News, добавив, что любые условия должны быть «нерушимыми».

    Глава Белого дома заявил, что работает с другими странами над планом обеспечения безопасности Ормузского пролива на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

    Он также усомнился в том, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана. Трамп заявил, что он «удивлён» решением Ирана атаковать другие страны Ближнего Востока в ответ на американо-израильскую операцию, и что американские удары по острову Харг в субботу «полностью разрушили» большую его часть.

    «Мы можем нанести ещё несколько ударов просто ради забавы», – добавил он.

    На вопрос о том, какими будут условия потенциальной сделки по прекращению войны, президент США ответил: «Я не хочу вам этого говорить». Но согласился с тем, что обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций будет частью сделки.

    В соцсети Truth Social Трамп также высказался о незаинтересованности в сделке с Ираном, у которого якобы больше нет руководства.

    «Их руководства нет, их ВМС и ВВС разгромлены, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. А я – нет», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп также в соцсети заявил, что США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном. При этом глава Белого дома выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций. Портал Axios также узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    22 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Число пострадавших при ударе по жилому кварталу в Араде превысило 85 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) сообщила о возросшем до 88 человек числе пострадавших от ракетного удара по жилому кварталу в городе Арад.

    «Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет об атаках на израильские города и базы в Персидском заливе. В ходе последнего ракетного обстрела он нанес удары по израильским военным объектам и центрам безопасности в городах Арад, Димона, Эйлат, Беэр-Шева и Кирьят-Гат», – передает телеканал Al Jazeera.

    КСИР также заявил об атаках на базу Али-аль-Салем в Кувейте и на базы Аль-Минхад и Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По данным КСИР, в результате атак погибло более 200 человек.

    Однако Израиль не сообщил о погибших после ударов по городам.

    «Израильская служба скорой помощи сообщила, что в Араде 88 человек получили ранения, а в Димоне 39 раненых были направлены в больницу», – добавил телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам».

    21 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Названо число выпущенных Ираном по Израилю ракет и дронов

    Tекст: Мария Иванова

    С начала эскалации конфликта Иран выпустил по израильской территории 850 ракет и беспилотников, атакуя военные и инфраструктурные объекты.

    Вооружённые силы Ирана с начала обострения конфликта выпустили по объектам на территории арабских стран Персидского залива более 4,9 тысячи ракет и беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    По данным канала, «Иран выпустил по территории государств Персидского залива 4911 ракет и БПЛА, по территории Израиля – 850 ракет и беспилотников».

    Ранее газета The Jerusalem Post указала на запуск около 400 ракет с иранской стороны. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о перехвате абсолютного большинства баллистических ракет.

    21 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Испанцы вышли на улицы против агрессии США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Мадрида прошла массовая манифестация против военной операции США и Израиля в Иране, участники потребовали выхода Испании из НАТО.

    Сотни жителей Мадрида вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военными действиями США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС.

    Организатором акции выступила Интернационалистическая ассамблея Мадрида. Шествие прошло недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

    В манифесте, зачитанном на митинге, прозвучало: «США и Израиль развязали ужасающую войну против Ирана и народов региона с единственной целью – укрепить гегемонию» еврейского государства. Активисты заявили, что бомбардировки в Иране и Ливане обернулись тысячами жертв и разрушениями, а последствия конфликта затронут всю Европу – приведут к росту военных расходов, сокращению социальных программ и усилению авторитарных тенденций.

    Участники выступили за немедленный выход Испании из НАТО, прекращение военного сотрудничества с Израилем и отказ от увеличения военного бюджета. Они напомнили, что Мадрид уже отказал Вашингтону в использовании военных баз для операций против Ирана, что вызвало резкую реакцию Белого дома и угрозы торговых санкций.

    Ранее в субботу участники акции в центре Лондона выступили против ударов США по Ирану.

    Между тем позиция Испании относительно конфликта на Ближнем Востоке находит поддержку среди стран Евросоюза.

    21 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Глава БАПОР предупредил о возможном закрытии агентства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный комиссар БАПОР предупредил о вероятном исчезновении агентства и подчеркнул угрозу миру и стабильности в регионе.

    Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил о том, что агентство может вскоре прекратить свою деятельность. В статье для британской газеты Guardian он подчеркнул: «БАПОР может вскоре перестать существовать, что приведет к разрушительным последствиям не только для миллионов беженцев, но и для регионального мира и стабильности», цитирует материал РИА «Новости».

    Комиссар отметил, что для поддержания работы агентству срочно необходима политическая и финансовая поддержка. Он предупредил, что в случае хаотичного распада БАПОР ответственность за оказание услуг палестинцам полностью перейдет к Израилю, а уровень безопасности в регионе снизится.

    Лаззарини добавил, что считает «ужасным» отсутствие должной защиты агентства со стороны международного сообщества, несмотря на его ключевую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле в январе 2025 года вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР из-за обвинений против сотрудников агентства в связях с радикалами. МИД России осудил это решение и выразил разочарование, отметив возможные тяжелые последствия для палестинцев.

    Позже ООН в апреле 2025 года обвинила Израиль в препятствиях работе своих сотрудников и работников БАПОР на палестинских территориях. Однако в январе 2026 года власти Израиля просто снесли здание штаб-квартиры БАПОР.


    21 марта 2026, 16:51 • Новости дня
    Британцы устроили массовый протест из-за бомбардировок Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Лондона прошла масштабная акция, на которой участники выступили против ударов США по Ирану и потребовали прекратить военную эскалацию.

    Многотысячная манифестация против действий США в отношении Ирана охватила центр Лондона, передает РИА «Новости».

    Организаторами выступили «Кампания солидарности с Палестиной», антивоенное движение Stop the War и сторонники ядерного разоружения.

    Собравшиеся на Рассел-сквер в полдень демонстранты прошли организованной колонной до улицы Уайтхолл, где расположен правительственный квартал. Люди несут множество иранских флагов и плакаты с призывами остановить бомбардировки и «ядерное лицемерие».

    Участники шествия громко скандируют: «Руки прочь от Ирана, руки прочь от Ливана, и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей».

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, объяснив это якобы существующей угрозой от ядерной программы Тегерана. Сейчас западные союзники уже не скрывают планов по смене власти в исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты приняли решение ускорить переброску тысяч военных в ближневосточный регион.

    Армия обороны Израиля накануне начала наносить очередные удары по иранским инфраструктурным объектам.

    Ранее многотысячная толпа у американского посольства в Лондоне потребовала прекращения боевых действий.

    22 марта 2026, 01:26 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о ситуации после обстрела района ядерного центра в Димоне

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об информированности после обстрела израильского района ядерного центра в Димоне, отметив о необходимости соблюдать «максимальную военную сдержанность вблизи ядерных объектов».

    «МАГАТЭ известно о сообщениях об инциденте в городе Димона, Израиль, связанном с попаданием ракеты, и мы не получили никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра «Негев», – сообщило ведомство в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информация из региональных государств указывает на отсутствие аномального уровня радиации. Однако за ситуацией пристально следит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который призвал «соблюдать максимальную военную сдержанность, особенно вблизи ядерных объектов».

    Напомним, вечером субботы стало известно, что в районе Димоны на юге Израиля неподалеку от ядерного исследовательского центра после ракетного обстрела пострадали около 20 человек, в том числе десятилетний ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в районе ядерного центра Димоны после ракетного обстрела со стороны Ирана. В начале марта Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне. Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам».


    21 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    «Хезболла» сообщила о боях с Израилем в приграничье Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В приграничном городе Хиям на юге Ливана идут интенсивные бои с применением стрелкового оружия и ракет между «Хезболлой» и израильскими военными.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям, передает РИА «Новости». В заявлении организации говорится: «Бойцы исламского сопротивления с 10.00 (11.00 мск) субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления».

    По данным шиитской группировки, только за пятницу ими было проведено 55 боевых операций против израильских военных. Из этого числа 21 атака была направлена на недопущение продвижения армии Израиля вглубь ливанской территории.

    В «Хезболле» уточнили, что за последние сутки нанесли 17 ракетных ударов по израильским населенным пунктам и атаковали девять военных баз. Ситуация на ливано-израильской границе продолжает оставаться крайне напряжённой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля вошла в Ливан и заняла приграничные позиции на юге страны 2 марта. Власти Ливана за день до этого запретили военную деятельность «Хезболлы». А 18 марта Израиль начал атаку на объекты «Хезболлы» на юге Ливана.


    21 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    Израиль начал перехват запущенных Ираном ракет

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Израилем вновь зафиксированы ракеты, выпущенные с территории Ирана, оборонительные системы страны работают на перехват целей, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля выявила ракетную угрозу со стороны Исламской Республики и начала перехват целей, передает РИА «Новости.» Военные подтвердили факт атаки и работу защитных комплексов.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – заявили в ЦАХАЛ.

    Ранее, 28 февраля, Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по объектам внутри Ирана. Тегеран отвечает атаками на израильскую территорию и военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ранее сообщили о повторном ракетном обстреле со стороны исламской республики.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары по противнику до его полной капитуляции.

    22 марта 2026, 00:41 • Новости дня
    При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Число раненых в результате попадания баллистической ракеты в город Арад на юге Израиля возросло до 64 человек, сообщила израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» (MDA), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф.

    «По данным службы скорой помощи, семь человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – в состоянии средней тяжести, а еще 42 получили легкие травмы», – пишет Times of Israel.

    Спасательная организация заявляет, что продолжает обследование места происшествия на предмет выявления жертв или пострадавших. Обнаруженных пострадавших доставляют в больницы десятками машин скорой помощи, а также вертолетами MDA и ВВС Израиля.

    Ранее служба MDA сообщала, что пострадавших насчитывалось около 30 человек, среди них – пятилетняя девочка, состояние которой оценивалось как тяжелое.

    Times of Israel вечером субботы сообщала, что израильские ВВС расследуют причины, по которым не удалось перехватить баллистическую ракету, поразившую южный город Арад.

    «Ракета, предположительно оснащенная обычной боевой частью с сотнями килограммов взрывчатки, ранила десятки человек и причинила значительный ущерб», – говорилось в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал перехват запущенных Ираном ракет. Иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне.


    21 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    ЦАХАЛ ударил по производству баллистических ракет в столице Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного авиаудара в Тегеране были разрушены объекты, связанные с производством иранских баллистических ракет и компонентов для ракетного топлива, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны еврейского государства сообщила о поражении производственных мощностей Корпуса стражей исламской революции, передает РИА «Новости».

    Атака была направлена на стратегические объекты, расположенные в иранской столице.

    «Ночью израильские ВВС, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ, совершили широкомасштабный удар по Тегерану», – говорится в официальном заявлении военных. В сообщении отмечается, что целями стали предприятия, выпускающие компоненты для баллистических ракет.

    Под огнем оказались центральный комплекс КСИР, складские помещения и промышленная зона. Также удары пришлись по объекту министерства обороны Ирана, где производилось ракетное топливо.

    Обострение конфликта наблюдается с 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив начали атаковать иранскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне начала новую волну ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране. Ранее израильские военные поразили более 200 целей в западной и центральной частях исламской республики.

    В ходе предыдущих атак авиация уничтожила завод по производству баллистических ракет «Гадр» в Исфахане.

    21 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    ПВО Израиля начала перехват запущенных из Ирана ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские системы ПВО начаи отражать новый массированный ракетный обстрел с территории Ирана, угроза зафиксирована в небе над страной.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении угрозы, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что перехватчики уже задействованы для нейтрализации целей. «Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – отмечается в публикации.

    Эскалация конфликта произошла после того, как 28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам. Тегеран отвечает атаками на израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы ПВО Израиля также приступали к перехвату запущенных с иранской территории ракет.

    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    Названы регионы с самым низким уровнем продаж водки
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса
    Врач ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

