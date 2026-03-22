В Приморье локализовали природный пожар на площади 8 тыс. га

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупный природный пожар был зафиксирован в Хасанском округе Приморского края, передает РИА «Новости». По данным регионального министерства природы, возгорание произошло на территории лечебно-оздоровительной местности «Ясное», огонь удалось локализовать на площади 8 тыс. гектаров. В Telegram-канале ведомства сообщается: «Несколько крупных пожаров зафиксировано в Хасанском округе 22 марта. На территории земель лечебно-оздоровительной местности »Ясное« в настоящее время действует природный (ландшафтный) пожар. Пламя локализовано на площади в 8 тысяч гектаров».

В ликвидации пожара принимают участие 83 человека, среди которых сотрудники КГБУ «Приморская авиабаза» и пожарные части из соседних населенных пунктов. Министерство уточнило, что причиной происшествия стала деятельность человека.

Кроме того, еще один пожар был зафиксирован и успешно потушен на территории Владивостокского лесничества в том же округе, там площадь возгорания составила 820 гектаров.

В Забайкальском крае спасатели предотвратили двадцать четыре угрозы населенным пунктам из-за возгораний. Лесопожарные службы за сутки ликвидировали сорок один природный пожар на территории России.