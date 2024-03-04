Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
В Приморье зафиксировали огненный смерч на месте лесных пожаров
В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо
В Приморье на месте лесных пожаров образовался огненный торнадо – гигантский вихрь из огня и дыма, поднимающийся вверх.
Огненный смерч запечатлели очевидцы в районе поселка Провалово Хасанского округа Приморского края, рядом с которым горит лес, пишет «Российская газета».
В издании отмечают, что по данными Примгидромета огненное торнадо – редкое природное явление, которое возникает при сочетании крупного пожара и сильного ветра.
Отмечается, что за прошедшие выходные на территории Хасанского муниципального округа в Приморском крае было зафиксировано более 30 очагов ландшафтных пожаров общей площадью свыше 3 тысяч гектаров.
На их тушении задействовано более 180 человек и 30 единиц техники. В Хасанский округ дополнительно направлены 54 пожарных и 7 единиц техники МЧС России.
Благодаря усилиям огнеборцев удалось локализовать очаг пожара площадью 400 гектаров в особо охраняемой природной территории «Земля леопарда».