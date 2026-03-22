Статистика показала одну отрасль, где зарплата за год выросла на 100 тыс. рублей

Статистика показала отрасль, где зарплата за год выросла на 100 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

В 2025 году средний доход работников, занятых в издании программного обеспечения (ПО), составил 196,8 тыс. рублей в месяц, что почти на 100 тыс. больше, чем в 2024 году. Этот прирост оказался самым значительным среди всех отраслей экономики, передает РИА «Новости».

На втором месте оказались производители табачных изделий, где зарплаты выросли на 46,6 тыс. рублей и достигли 207,9 тыс. рублей в месяц.

Третью строчку заняли сотрудники производств информационных носителей, чьи доходы увеличились на 45 тыс. рублей и составили 284 тыс. рублей в месяц.

В пятерку лидеров также вошли представители телекоммуникационной отрасли – их среднемесячные доходы выросли на 38,7 тыс. рублей и достигли 168,9 тыс. рублей, а также работники агломерации угля, где зарплаты увеличились на 35,4 тыс. рублей, составив 75,4 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в некоторых сферах, таких как добыча руд и минералов, оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием, а также у букмекеров, среднемесячные зарплаты выросли более чем на 30 тыс. рублей за год.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех сотрудников организаций, включая премии, бонусы и сверхвысокие доходы, и рассчитывается до вычета налогов.

