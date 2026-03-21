Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

Лыжник Голубков отметил искренность общения и неожиданный жест Путина

Tекст: Вера Басилая

Лыжник Иван Голубков заявил, что не заучивал речь перед встречей с президентом России Владимиром Путиным и говорил от души. Торжественная церемония вручения государственных наград паралимпийцам состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца. Когда Голубкова пригласили к президенту, он подъехал к Путину на коляске, и глава государства пожал ему руку, передает ТАСС.

«Встреча была очень теплая. Я почти не волновался, разве что когда только начал говорить – это же не гонки бегать», – рассказал Голубков.

Он также отметил, что не ожидал со стороны президента, что тот встанет на колени, и признался, что испытывал сильные эмоции: «Чувства не описать словами».

Паралимпиец сообщил, что после церемонии сразу отправился в Ханты-Мансийск, где сейчас готовится к чемпионату России. По словам Голубкова, первую гонку он, вероятно, пропустит из-за легкого недомогания, но рассчитывает восстановиться и принять участие в соревнованиях.

Путин пожелал российским паралимпийцам новых побед и свершений.

Напомним, Иван Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Италии.