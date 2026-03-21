Единые линейки учебников по языкам республик России решили создать для школ
В российских школах появятся единые линейки учебников для изучения родных и государственных языков республик, передает «Интерфакс». Эти издания разработают для обеспечения методического сопровождения федеральных рабочих программ, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул: «Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик РФ станет новым этапом для всей системы языкового образования». Ведомство добавляет, что единые федеральные программы позволят сопровождать изучение языков с первого по одиннадцатый класс.
Над учебниками работают специалисты Федерального института родных языков народов России совместно с регионами и научно-образовательными организациями. В 2026 году планируется провести экспертизу подготовленных учебников, доработать их и подготовить к выпуску, после чего будет принято решение о включении в федеральный перечень учебников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Минпросвещения рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик. Ранее глава государства выразил поддержку инициативе по разработке единых государственных пособий по языкам народов России. В начале года профильный совет начал работу над созданием общей линейки учебников по русскому языку и литературе.