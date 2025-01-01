Путин поручил разработать проект языковой политики России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики России к 1 июня 2025 года, передает РИА «Новости». Это поручение дано Совету при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с правительством. Ответственными назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, президент поручил представить предложения по систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом к 1 октября 2025 года. Ответственными за это назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно поручению, Совет совместно с МИДом должен провести анализ деятельности организаций, связанных с продвижением русского языка за границей.

Также Путин поручил Минпросвещения рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России. Ответственным за подготовку доклада по этому вопросу назначен министр просвещения Сергей Кравцов. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2025 года.

Ранее правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять информацию о современном русском языке каждые пять лет, обеспечивая бесплатный доступ к ней.