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Путин поручил разработать проект языковой политики России
Президент Владимир Путин поручил создать проект государственной языковой политики России, а также представить предложения по поддержке русского языка за рубежом.
Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики России к 1 июня 2025 года, передает РИА «Новости». Это поручение дано Совету при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с правительством. Ответственными назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил представить предложения по систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом к 1 октября 2025 года. Ответственными за это назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно поручению, Совет совместно с МИДом должен провести анализ деятельности организаций, связанных с продвижением русского языка за границей.
Также Путин поручил Минпросвещения рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России. Ответственным за подготовку доклада по этому вопросу назначен министр просвещения Сергей Кравцов. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2025 года.
Ранее правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять информацию о современном русском языке каждые пять лет, обеспечивая бесплатный доступ к ней.