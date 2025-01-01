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    Что будет с курсом рубля в 2025 году
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу
    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне статуи с флагом США
    Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию
    NYT: Взятие Курахово открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    9 комментариев
    1 января 2025, 16:53 • Новости дня

    Путин поручил разработать проект языковой политики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил создать проект государственной языковой политики России, а также представить предложения по поддержке русского языка за рубежом.

    Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики России к 1 июня 2025 года, передает РИА «Новости». Это поручение дано Совету при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с правительством. Ответственными назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил представить предложения по систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом к 1 октября 2025 года. Ответственными за это назначены депутат Госдумы Елена Ямпольская и министр иностранных дел Сергей Лавров. Согласно поручению, Совет совместно с МИДом должен провести анализ деятельности организаций, связанных с продвижением русского языка за границей.

    Также Путин поручил Минпросвещения рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России. Ответственным за подготовку доклада по этому вопросу назначен министр просвещения Сергей Кравцов. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2025 года.

    Ранее правительство России одобрило создание Национального словарного фонда, который будет собирать и обновлять информацию о современном русском языке каждые пять лет, обеспечивая бесплатный доступ к ней.

    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой. «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    1 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.

    С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.

    Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.

    Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Новым годом

    Песков: Путин тепло поздравил с Новым годом всех участников СВО и поблагодарил за службу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, поблагодарив военнослужащих за их службу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В своем поздравлении Путин поблагодарил военнослужащих за их службу и выразил теплые пожелания в преддверии праздника, передает ТАСС.

    «Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников СВО»,  сообщил Песков.

    Кроме того, президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих Вооруженными силами России о текущем состоянии специальной военной операции.

    Песков отметил, что Путин как Верховный главнокомандующий регулярно получает информацию о продвижении операции.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за их достижения.

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    1 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на алкоголь и табак в России выросли с нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальная розничная цена на водку в России увеличилась до 349 рублей за пол-литра, а на коньяк до 651 рубля, следует из приказа Минфина.

    В соответствии с документом, стоимость водки увеличилась с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Минимальная цена коньяка в рознице повысилась с 556 до 651 рубля, а стоимость бренди и других видов алкоголя из дистиллятов – с 403 до 472 рублей.

    Министерство финансов также установило минимальные цены на оптовую закупку алкогольных напитков. При закупке у производителей пол-литра водки стоит 287 рублей, коньяка – 500 рублей, а бренди и иных напитков – 364 рубля. При закупке через торговые организации минимальная цена на 0,5 литра водки составляет 299 рублей, коньяка – 527 рублей, а для прочих видов алкоголя – 383 рубля.

    С 1 января 2025 года в России начали действовать также новые минимальные цены на табачную и никотинсодержащую продукцию. Единая минимальная цена на табачную продукцию выросла с 129 до 135 рублей. Минимальная цена на 1 грамм продукции с нагреваемым табаком составила 22 рубля, а на 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина увеличилась до 80 рублей.

    Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию на ближайшую трехлетку в июле прошлого года.

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    1 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Daily Express: Европа обеспокоена инфляцией из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе усилилось беспокойство по поводу инфляции из-за прекращения транзита российского газа через Украину, пишет британская газета Daily Express.

    Британская газета Daily Express сообщила о нарастающем беспокойстве в странах Европы относительно увеличения инфляции, вызванного прекращением транзита российского газа через территорию Украины, передает Ura.ru.

    В публикации отмечается, что повторение сценария 2022 года с резким ростом цен на газ маловероятно, так как объемы сократились. Однако существуют опасения по поводу инфляции в условиях адаптации энергетического рынка.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом». Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    31 декабря 2024, 22:20 • Новости дня
    Ирландский журналист рассказал о лжи Запада в 2024 году

    Ирландский журналист Боуз рассказал о лжи западных элит в 2024 году

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года, обвинив западные элиты в обмане населения по ключевым событиям, включая помилование Хантера Байдена, здоровье президента США и ситуацию на Украине.

    Ирландский журналист Чей Боуз подвел итоги 2024 года для западной аудитории в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Он заявил, что население Запада вводят в заблуждение по многим важным вопросам, передает РИА «Новости».

    «Вам лгали о помиловании Хантера, о Путине, о здоровье Байдена, о проигрыше Трампа и о «победе Украины», – заявил журналист. Он подчеркнул, что западным гражданам лгали практически обо всех значимых событиях года.

    Боуз также отметил, что эти обманные нарративы формируют негативное восприятие России и влияют на внутренние политические процессы в США и Европе. Он уверен, что истинная информация намеренно скрывается от общественности, чтобы манипулировать мнением граждан в угоду интересам властвующих элит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия завершила год волной успешных наступлений.

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    1 января 2025, 11:58 • Новости дня
    В России изменились правила уплаты налогов и штрафов

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 2025 года в России вступает в силу пятиуровневая шкала НДФЛ, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД, включая превышение скорости и непристегнутый ремень.

    С нового года в России вступает в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает РИА «Новости». Для дохода до 2,4 млн рублей ставка останется прежней – 13%. Если доход составляет от 2,4 до 5 млн рублей, ставка составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а для дохода более 50 млн рублей – 22%. Для участников СВО и работников Крайнего Севера ставка 13% будет применяться до дохода в 5 миллионов рублей.

    Для доходов от дивидендов и процентов по вкладам ставка будет составлять 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% при превышении этой суммы. Для нерезидентов установлена ставка 15%.

    Кроме того, существенно увеличиваются штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Минимальный штраф за превышение скорости теперь составит 750 рублей, тогда как раньше он был 500 рублей. Максимальный штраф за те же нарушения увеличен до 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. За непристегнутый ремень безопасности штраф составит 1,5 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей. За проезд на красный свет предусмотрен аналогичный штраф, а за повторное нарушение – 7,5 тыс. рублей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения штраф увеличен до 45 тыс. рублей с прежних 30 тыс.

    Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки штраф составит 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. За повторную езду без ОСАГО штраф увеличится с 800 до 3-5 тыс. рублей.

    Срок действия скидки на уплату штрафов увеличивается с 20 до 30 дней, но размер сокращается с 50% до 25%.

    Напомним, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.

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    31 декабря 2024, 17:27 • Новости дня
    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд

    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых кратких

    Новогоднее обращение Путина заняло 3 минуты 35 секунд
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин произнес новогоднее поздравление, которое длилось три минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких в его президентской карьере.

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина состоялось по традиции на фоне Кремля и длилось всего три минуты 35 секунд. Это выступление стало одним из самых кратких за все время его президентства, передает ТАСС.

    Первыми это поздравление увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год наступает раньше на девять часов по сравнению с Москвой.

    Продолжительность новогодних обращений Путина варьируется из года в год. В 2022 году его речь стала рекордной по длительности, составив около девяти минут. Обращения 2021 и 2020 годов также были одними из самых длинных – шесть минут 22 секунды и шесть минут соответственно.

    Исторически самым коротким новогодним поздравлением Путина было обращение накануне наступления 2006 года, которое заняло чуть больше двух минут.

    Самое длинное новогоднее обращение в истории России остается за Борисом Ельциным, чья речь в 1999 году продолжалась более 10 минут.

    Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении по случаю наступающего 2025 года призвал россиян к движению вперед, подчеркнув значимость военных для страны и выразив гордость за достижения.

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    1 января 2025, 13:33 • Новости дня
    Сертификаты безопасности части карт Visa и Mastercard истекли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    С нового года у части карт Visa и Mastercard в России перестали действовать сертификаты безопасности, что может привести к сбоям в работе на некоторых терминалах и банкоматах.

    Операции по картам продолжатся благодаря подготовке, организованной Банком России и НСПК, передает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

    Представитель НСПК сообщил, что банки получили указания по техническим доработкам для продолжения работы карт с истекшими сертификатами. Большинство банков уже реализовали эти рекомендации. Однако менее 1% терминальной сети может проигнорировать такие карты, что будет решаться настройками или заменой устройств.

    Согласно данным ВТБ и Сбербанка, ситуация затронет не более 1% карт. ВТБ настроил процессы так, чтобы избежать сбоев, а Сбербанк заявил, что клиенты не ощутят изменений. Некоторые банки, например, «Зенит», предлагают перевыпуск карт на основе системы «Мир». ОТП Банк и Почта Банк заявили об отсутствии подобной проблемы.

    Ранее истечением срока действия сертификатов занимались платежные системы, но сейчас это делают банки. Некоторые карты могут не подходить для отложенной оплаты, однако эксперты отмечают, что заменяемость схемы шифрования минимизирует риски.

    Ранее сообщалось, что часть терминалов с января могут перестать принимать карты MasterCard и Visa.

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    1 января 2025, 10:58 • Новости дня
    РЖД изменили правила провоза животных в поездах

    Tекст: Валерия Городецкая

    С января 2025 года холдинг РЖД обновил правила перевозки животных в поездах, разрешив провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, а также ввел новые условия для перевозки крупных собак.

    С нового года в поездах дальнего следования, управляемых дочерней компанией РЖД – Федеральной пассажирской компанией (ФПК), вступили в силу новые правила перевозки животных, передает РИА «Новости». Теперь пассажирам разрешено провозить питомцев в купе повышенной комфортности без необходимости выкупа всех мест. Это изменение касается только мелких животных, которые должны находиться в переноске. В купе повышенной комфортности предусмотрено четыре места, а в стоимость билета включены ужин или завтрак, вода, чай, постельные принадлежности и другие удобства.

    Кроме того, РЖД предусмотрели возможность для пассажиров узнавать о наличии животных в соседних местах при покупке билетов через интернет. На схеме вагона такие места обозначены темно-серым цветом, а при нажатии на них можно получить информацию о животном и его маршруте.

    Среди других нововведений – необходимость оформления бесплатного билета на крупную собаку при выкупе целого купе. Это правило ранее не действовало. Пассажиры, выкупающие все купе, теперь могут перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.

    В прошлом году в РЖД решили запретить высаживать животных из поездов.

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    1 января 2025, 14:13 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в Новый год

    Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первые минуты 2025 года ВСУ атаковали Беловский район Курской области, жертв и значимых разрушений нет, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, в результате атаки был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. Подачу газа пришлось временно перекрыть, однако газоснабжение жилых домов не пострадало.

    Кроме того, атаке со стороны Украины в новогоднюю ночь подверглась Белгородская область. Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли Шебекинский округ, в результате в Шебекино пострадали два многоквартирных дома, в которых было повреждено остекление. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

    Обстрел также привел к аварийному отключению электроэнергии в близлежащих селах Зиборовка и Муром.

    Напомним, ВС России за сутки успешно отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ в Курской области. В минувшую ночь российские силы ПВО нейтрализовали украинский дрон над регионом.

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    1 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Захарова: Россияне объединились для спасения анапских пляжей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россияне со всех концов страны прикладывают усилия для спасения пляжей Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik напомнила, что анапские пляжи известны не только туристической привлекательностью, но и лечебными свойствами, такими как уникальный песок.

    Захарова обратила внимание на действия МЧС, местных властей и добровольцев, которые в непростых условиях, включая холодную погоду, работают над ликвидацией последствий аварии. Она отметила: «Люди каждый день выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место».

    Горожане также активно распространяют информацию о текущей ситуации и призывают к поддержке региона. Особое внимание Захарова уделила волонтерам, которые, не получая официальной поддержки, самоотверженно помогают в ликвидации последствий разлива, рискуя собственным здоровьем.

    В воскресенье на пляже «Динамо» в Анапе обнаружили повторный выброс мазута.

    Ранее Морспасслужба провела частичное обследование затонувших «Волгонефтей» и не нашла утечек нефтепродуктов. Сообщалось, спасатели и добровольцы собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на пляжах Краснодарского края.

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    1 января 2025, 10:20 • Новости дня
    Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 22 440 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 16,6% и составил 22 440 рублей, увеличение затронуло 4,2 млн человек.

    С 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 16,6%, достигнув уровня 22 440 рублей в месяц, передает РИА «Новости». Действующий в 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля, что на 18,5% выше показателя 2023 года. Это повышение затронет 4,2 млн россиян.

    Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тыс. рублей. Также с 1 января пенсии российских пенсионеров выросли на 7,3%, что охватило 7,8 млн человек. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в феврале планируется дополнительная индексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции 2024 года.

    Кроме того, заработные платы в бюджетной сфере, включая врачей, педагогов и работников культуры, проиндексированы на 13,2%. Это следует из федерального бюджета Социального фонда России. Аналогичная индексация на 13,2% будет применена к сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств. Однако индексация не коснется депутатов, сенаторов и судей.

    Напомним, в октябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в 2025 году, что на 16,6% выше уровня 2024 года.

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    1 января 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном.

    Поздравление Непомнящему было опубликовано на сайте Кремля. В телеграмме президент отметил высокие достижения шахматиста, его стойкость в финале и пожелал ему здоровья и успехов в 2025 году.

    «Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!», – говорится в поздравлении.

    Ян Непомнящий и Магнус Карлсен разделили первое место на турнире в Нью-Йорке. В финальном матче Карлсен выиграл две первые партии, но Непомнящий выровнял счет, одержав победы в следующих играх. Дополнительные партии завершились ничьей, после чего Карлсен предложил разделить титул.

    Международная шахматная федерация подтвердила, что впервые чемпионами мира по блицу станут сразу два гроссмейстера.

    Ранее пресс-секретарь президента и глава попечительского совета Федерации шахмат Дмитрий Песков поздравил российских шахматистов с успешным выступлением на чемпионате мира по рапиду.

    Российский гроссмейстер Даниил Дубов признался, что проспал партию на чемпионате мира по блицу в США из-за джетлага.

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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Русское кино набрало высоту

      2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как войти в новый год без тревоги

      Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    • Антон Беликов Антон Беликов
      Русский императив ждет праздник

      Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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