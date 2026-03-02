Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Ульянов осудил агрессию США и Израиля против Ирана
Постпред России Ульянов осудил агрессию США и Израиля против Ирана
Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов заявил о попытках США и Израиля разрушить государственность Ирана и повторении прошлых сценариев нападений.
Россия категорически осуждает вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
По его словам, действия США и Израиля привели к разрушительным последствиям, которые уже затронули и другие страны региона.
Ульянов подчеркнул, что сценарий нападений июня 2025 года фактически повторился, происходя по одной и той же схеме. Дипломат отметил, что подобная эскалация дестабилизирует ситуацию в регионе и может спровоцировать дальнейшее распространение кризиса.
Он также обратил внимание, что заявления американских и израильских властей не оставляют сомнений в их намерениях. «Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности», – заявил Ульянов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.