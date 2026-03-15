Московская неделя моды открылась в Манеже

Tекст: Антон Антонов

Мероприятие продлится до 19 марта. Первый показ был представлен Universal University совместно с Британской высшей школой дизайна. В день открытия свои коллекции представили Fashion Factory School, Madame & Mister Sibarita, Big Brooch, 404 Not Found и другие, а завершил вечер специальный показ Alena Akhmadullina, передает ТАСС.

На территории Манежа работают маркет и шоурум, где можно приобрести продукцию российских брендов. Здесь же установлена ИИ-примерочная, позволяющая примерить виртуальные образы с показов.

В программе недели более 80 показов, участие принимают свыше 300 дизайнеров из России, Китая, Турции и других стран. Около 70% участников – столичные бренды, включая резидентов программы «Сделано в Москве».

Для гостей организована обширная образовательная программа с лекциями экспертов о тенденциях моды и развитии индустрии. Также пройдет фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts и другие активности.

В показах участвуют как профессионалы, так и студенты профильных учебных заведений, таких как Московский художественно-промышленный институт, Институт искусств РГУ имени Косыгина, Школа дизайна ВШЭ и Национальный институт дизайна.

Организатором выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. По информации организаторов, участники предыдущих пяти сезонов заключили контракты на сумму свыше 1 млрд рублей.

В 2026 году подано рекордное число заявок – более тысячи предложений от дизайнеров из почти 100 городов и 67 регионов России. Впервые в форуме приняли участие представители Армавира, Торжка, Нарьян-Мара, Стерлитамака и Южно-Сахалинска. Эксперты отобрали около 200 брендов для участия, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что рынок модных изделий в России за последние пять лет увеличился более чем вдвое и оценивается в 500 млрд рублей. В августе в Москве прошел международный форум BRICS+ Fashion Summit.