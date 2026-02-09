Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Недавно Кая Каллас заявила, что благодаря увлечению чтением, станет очень умной. Вероятно, она ознакомилась с литературой по региону и увидела, где находится Грузия, какую критическую роль имеет для связи Запада и Востока, и у нее просветлел мозг», – сказал парламентарий.

Так он прокомментировал публикацию исследования ЕК «Продвижение межрегиональной повестки связанности», в котором признается важная роль строительства порта в Анаклиа на Черном море, прокладки энергокабеля по дну Черного моря в ЕС, отмечается роль Грузии на китайском направлении и так далее.

«Это исследования является признанием реальности, роли Грузии в географии. Это важный документ о безальтернативной роли Грузии», – сказал Леван Махашвили.

«Можно приветствовать это признание Еврокомиссии, – заявил председатель профильного комитета парламента. – Грузия является конструктивным и надежным партнером для всех, кто осознает важность «Срединного коридора». Мы готовы выполнять наши обязательства».

Евросоюз в 2024 году заморозил контакты с Грузией, которая якобы «свернула с демократической траектории».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю.