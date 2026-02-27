Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Польша предоставила Украине военную помощь на 4 млрд евро
Польша оказала военную помощь Украине уже на 4 млрд евро, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
По его словам, Польша предоставила Украине военную помощь на сумму более 4 млрд евро, передает ТАСС. Ордаш добавил, что эта сумма была выделена после февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине.
Дипломат отметил, что в публичной сфере Польши не обсуждается возможность насильственной передачи украинских мужчин для мобилизации в Киев. Он подчеркнул, что власти Польши вряд ли рискнут поднимать этот вопрос из-за возможных имиджевых потерь, поскольку страна позиционирует себя как одного из главных посредников интересов киевского режима в странах коллективного Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Блащак предсказал банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польские власти объявили о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.