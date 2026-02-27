Из-за паводков на Украине затопило блиндажи ВСУ

Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

«Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

«Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».