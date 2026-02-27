Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Из-за паводков на Украине затопило блиндажи ВСУ
Весенние паводки после снежной зимы могут значительно осложнить положение ВСУ на передовой, резкое потепление и таяние снегов уже привели к масштабным подтоплениям позиций украинской армии, вынуждая солдат находиться в воде по пояс, сообщили украинские СМИ.
Мощные весенние разливы рек способны серьезно ухудшить тактическое положение украинских войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«На Украине на фоне потепления уже стартовал сезон большой воды... есть затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов», – говорится в публикации.
Водная стихия оказывает негативное влияние на условия службы на передовой, где блиндажи оказываются затопленными. В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых видно, как военнослужащим приходится буквально выживать в воде. Авторы материала не исключают, что этот фактор скажется на обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Журналисты отмечают, что уровень воды в реках местами уже поднялся на 3,5 метра. Метеорологи предупреждают о риске полноценного стихийного бедствия в ряде регионов страны. В Киеве ожидается подтопление островов в русле Днепра, а также прибрежных районов Оболони и Гидропарка.
Ранее The New York Times отметила, что Вооруженные силы Украины испытывают трудности на фронте из-за холодов.