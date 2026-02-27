Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Российский рынок акций остался стабильным на утренних торгах
Российский рынок акций в начале утренних торгов пятницы стабилизируется около уровня закрытия основной сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций утром демонстрирует стабильность и почти не изменился по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне, передает РИА «Новости». По данным Московской биржи, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 утра по московскому времени сохранялся на отметке 2785,56 пункта, что соответствует уровню закрытия четверга.
Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени, а основная сессия – с 9.50 до 18.50. В этот период формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня – с 7.00 до 23.50 – для информационных целей рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную торговую сессию совпадает с основным индексом iMOEX.