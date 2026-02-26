Рубио заявил о необходимости участия США, России и КНР в любом договоре о ЯО

Tекст: Катерина Туманова

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы новый договор по ядерному оружию включал три страны – США, Россию и Китай, передает РИА «Новости». По словам госсекретаря Марко Рубио, президент США Дональд Трамп убежден, что только такое соглашение будет легитимным в XXI веке, и Вашингтон продолжит изучать готовность Москвы и Пекина к переговорам.

«Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения», – сказал Рубио.

Он добавил, что Соединенные Штаты могут оказывать давление и уговаривать, но не способны принудить другие страны к подписанию соглашения.

«В конечном счете, если они захотят заключить сделку по [ядрному] оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно», – заявил госсекретарь США.

Рубио отметил, если Россия и Китай согласятся вести переговоры о трехстороннем договоре, США готовы к обсуждению, однако в противном случае Вашингтон продолжит действовать в своих интересах.

Ранее срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности РФ в течение года придерживаться ограничений по договору при условии взаимных шагов со стороны США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США. Хиллари Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ.Белый дом

выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Экс-замгенсека НАТО

назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.