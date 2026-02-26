У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».19 комментариев
Рубио заявил о необходимости участия США, России и КНР в любом договоре о ЯО
Госсекретарь США Марк Рубио отметил, что участие Китая, России и США в ядерном соглашении принесло бы пользу всему миру, подчеркнув невозможность принуждения сторон.
Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы новый договор по ядерному оружию включал три страны – США, Россию и Китай, передает РИА «Новости». По словам госсекретаря Марко Рубио, президент США Дональд Трамп убежден, что только такое соглашение будет легитимным в XXI веке, и Вашингтон продолжит изучать готовность Москвы и Пекина к переговорам.
«Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения», – сказал Рубио.
Он добавил, что Соединенные Штаты могут оказывать давление и уговаривать, но не способны принудить другие страны к подписанию соглашения.
«В конечном счете, если они захотят заключить сделку по [ядрному] оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно», – заявил госсекретарь США.
Рубио отметил, если Россия и Китай согласятся вести переговоры о трехстороннем договоре, США готовы к обсуждению, однако в противном случае Вашингтон продолжит действовать в своих интересах.
Ранее срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности РФ в течение года придерживаться ограничений по договору при условии взаимных шагов со стороны США.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США. Хиллари Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ.Белый дом
выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Экс-замгенсека НАТО
назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.