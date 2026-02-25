«Золотого гаишника» из Уфы отправили в колонию на 18 лет

Продававший права «золотой гаишник» из Уфы осужден на 18,5 лет

Tекст: Мария Иванова

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор Ильдусу Шайбакову, возглавлявшему межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД республики, передает РИА «Новости». Экс-полицейского, которого в народе прозвали «золотым гаишником», признали виновным в создании преступного сообщества и получении взяток.

Следствие доказало, что с 2010 по 2014 год офицер вместе с подчиненными торговал водительскими правами, выдавая их без экзаменов. В прокуратуре заявили: «Шайбакову назначено 18 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 млн рублей».

Суд также лишил осужденного звания подполковника полиции и запретил занимать должности в органах власти на девять лет. Его заместителю Айдару Гиндуллину назначили 17 с половиной лет колонии и штраф в 2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Черкесске приговорил экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима.

Генеральный директор автошколы в Петербурге ранее получил условный срок за незаконную выдачу свидетельств об обучении для водительских прав.