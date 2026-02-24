Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в нарушении Россией Будапештского меморандума не имеют оснований, передает РИА «Новости».

По её словам, этот документ, подписанный 5 декабря 1994 года главами России, Украины, США и Британии, не является международным договором.

Захарова напомнила, что согласно меморандуму Украина передала России советский ядерный арсенал и стала безъядерным государством, а Россия, США и Британия гарантировали её безопасность. Она добавила, что одновременно в Будапеште было принято совместное заявление, в котором подчеркивалась важность борьбы с ростом агрессивного национализма.

По мнению Захаровой, Украина не выполнила взятые на себя обязательства и допустила рост крайне агрессивного национализма, что привело к самоопределению населения Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей через проведение референдумов и вхождение в состав России.

Захарова подчеркнула, что Россия не брала на себя обязательств принуждать какую-либо часть Украины оставаться в её составе против воли населения, а положения меморандума не касаются последствий внутренних украинских процессов. Она сделала вывод, что «утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и её обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют, а, следовательно, ни о каких нарушениях Будапештского меморандума со стороны России не может быть и речи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия нарушила Будапештский меморандум, начав специальную военную операцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что претензии главы киевского режима Владимира Зеленского на обладание ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

В феврале прошлого года Зеленский заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.