Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки
На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.
Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.
Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.
Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.
Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.
Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».