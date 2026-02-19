  • Новость часаСки-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    США ищут кандидата на роль «кубинского Горбачева»
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    34 комментария
    19 февраля 2026, 18:23 • Новости дня

    Посольство РФ осудило позицию Италии по паралимпийцам России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявление итальянских министров о недопуске российских и белорусских паралимпийцев вызвало резкую реакцию посольства России.

    Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

    Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

    В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

    Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

    В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

    Напомним, что двухсторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.


    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Комментарии (24)
    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    Комментарии (13)
    19 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией

    ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину

    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией
    @ IMAGO/diebildwerft/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия подтвердила прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Киеву.

    «Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», – сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС. Она добавила, что ЕК намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Киева, в том числе в энергетической сфере.

    Также Итконен сообщила, что все вопросы, связанные с прекращением поставок топлива между Киевом, Словакией и Венгрией, будут обсуждаться 26 февраля на экспертной встрече Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

    Ранее словацкая Slovnaft прекратила экспорт топлива на Украину.

    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину. Будапешт также пригрозил прекратить поставки газа и электричества Киеву.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

    Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

    Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

    Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

    Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

    Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

    Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026

    Ски-альпинист Никита Филиппов принес России первую медаль Олимпиады-2026

    Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для национальной сборной медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Сегодня Филиппов стал серебряным призером в спринте, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллю. Бронза в этой дисциплине досталась французу Тибо Ансельме, сообщает официальный сайт Олимпиады.

    Соревнования прошли в итальянском Бормио. Стоит отметить, что ски-альпинизм впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр.

    Ранее российская фигуристка Петросян заняла пятое место после короткой программы на Олимпийских играх, а вечером в четверг выступит в произвольной. А в четверг во время четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады на матче Канада – Чехия болельщик развернул российский флаг.


    Комментарии (5)
    19 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, передает Lenta.ru.

    Рок призналась, что следит за выступлениями Коростелева и переживает за него. Она отметила, что спортсмену совсем немного не хватило до бронзовой медали, но выразила уверенность, что в следующем марафоне он сможет занять призовое место.

    «Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», – сказала Рок.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.


    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:36 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство ЕС

    Самолет с российской делегацией вылетел из Женевы и покинул воздушное пространство ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно с российской делегацией после переговоров по украинскому урегулированию направилось в Москву, преодолев воздушное пространство Евросоюза.

    Самолет российской делегации, возвращавшейся из Женевы после переговоров по украинскому урегулированию, покинул воздушное пространство Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерской службе Италии сообщил, что далее самолет проследует над нейтральными водами Средиземного моря под управлением соответствующих диспетчеров.

    Ранее Италия согласовала транзитный пролет воздушного судна российской делегации. Переговоры по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17 и 18 февраля.

    Первый раунд переговоров длился около шести часов, второй – около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Самолет покинул воздушное пространство Евросоюза».

    Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и отметил, что вскоре состоится новая встреча по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза считают, что затяжной конфликт на Украине даст им время для подготовки к возможной эскалации в Европе.

    Завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве заставило Киев задуматься о необходимости корректировки позиции или отказе от диалога.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    Болельщик вывесил флаг России на хоккейном матче Канада – Чехия на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    На четвертьфинальном матче Олимпиады в Милане между хоккейными сборными Канады и Чехии болельщик развернул российский флаг, сообщают информационные агентства.

    Флаг был размещен рядом с канадским полотнищем, а на российском флаге была надпись «Зеленоград». Через несколько минут к зрителю в форме московского «Спартака» подошел стюард и попросил убрать российский флаг. Матч завершился победой сборной Канады со счетом 4:3, передает РИА «Новости» со ссылкой на Okko.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады получила прямую путевку в четвертьфинал после победы в своей группе. Сборная Чехии завоевала право на выход в четвертьфинал, одержав победу над Данией.

    Канадский хоккеист Фил Эспозито назвал позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством украинца

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная преступная сеть по производству синтетических наркотиков ликвидирована в ходе скоординированной операции с участием правоохранителей нескольких стран.

    Европол оказал поддержку правоохранительным органам Украины, Польши и Молдовы в проведении совместной операции против международной наркосети, передает РИА «Новости».

    Операция проходила с 12 по 17 февраля 2026 года и была направлена против группы, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков на Украине, в Белоруссии и Молдавии.

    В ходе мероприятия были проведены проверки примерно в 510 местах, ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 склада с готовыми к распространению наркотиками. Всего уголовные обвинения были предъявлены 129 лицам, из которых 103 задержаны.

    В сообщении подчеркивается, что организацией сети руководил гражданин Украины, который создавал нелегальные лаборатории, снабжал их оборудованием и необходимыми химикатами.

    Следствие подозревает главаря в тесных связях с польскими преступными группировками и содействии поставкам прекурсоров через легальные фирмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.

    Мужчина был замечен в аэропорту после долгого пребывания в кафе, у него нашли оборудование для блокировки радиоволн, используемых для связи и навигации.

    В городе Харлоу полиция задержала 19-летнего мужчину по делу о поджоге частного дома британского премьера Кира Стармера.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Spiegel сообщил о несогласии Штайнмайера с Олимпиадой-2036 в Германии

    Spiegel: Штайнмайер выступает против проведения ОИ-2036 в Германии из-за даты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с идеей заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, подчеркнув историческую сложность даты.

    Штайнмайер выступает против того, чтобы страна подавала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания Spiegel, в канцелярии президента считают дату проблемной из-за совпадения с летними Олимпийскими играми 1936 года, которые прошли в Берлине и были активно использованы нацистами для пропаганды.

    Источник в канцелярии подчеркнул: «Федеральный президент считает 2036 год исторически проблематичным для подачи заявки от немцев». Вместо этого, по словам собеседника издания, президент надеется, что Германия сможет принять Олимпиаду в 2040 или 2044 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об интересе России к проведению Олимпиады в 2036 году.

    В Госдуме назвали города России, которые готовы принять летние Олимпийские игры 2036 года.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России

    Tекст: Вера Басилая

    Спорт должен быть свободным от политики, но заявления украинских чиновников об отказе участвовать в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за участия российских спортсменов под флагом России говорят об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявления украинских чиновников о возможном бойкоте Паралимпиады в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами подтверждают политизацию спорта, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что в целом спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики», – отметил Песков.

    По его словам, такие заявления доказывают противоположное и превращают спорт в инструмент политических разногласий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что россияне получили шесть приглашений на Паралимпийские игры.

    Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    МПК также согласовал экипировку российской делегации на Играх.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:01 • Новости дня
    Разведки Европы усомнились в возможности мира на Украине в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководители пяти европейских разведслужб выразили скептицизм относительно перспектив достижения мира на Украине в 2026 году, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на один из источников, «реальные переговоры» между Россией и Украиной могут начаться лишь в случае, если украинская армия покинет Донбасс, передает РБК.

    Источники также усомнились в намерениях России вести переговоры в ближайшее время. По мнению одного из них, прошедшие в Женеве консультации были лишь «театрализованным представлением», а не шагом к мирному урегулированию.

    Кроме того, еще один представитель разведки отметил, что европейская сторона имеет «очень ограниченный» опыт переговоров с Москвой. Он также прокомментировал призывы Киева к участию Европы в процессе мирных переговоров, выразив сомнение в эффективности подобных инициатив.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет дополнять оценку итогов переговоров по Украине, данную ранее главой российской делегации Владимиром Мединским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Мединский подтвердил, что провел встречу с представителями украинской стороны в Женеве.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 11:09 • Новости дня
    В Канаде школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, если они приходятся на начало оставшихся игр национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии.

    Как цитирует Форда телеканал CTV, чтобы все «могли проникнуться духом Игр», он поручил дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры олимпийских хоккейных сборных Канады, которые приходятся на учебные часы», передает ТАСС.

    Разница между Миланом и провинцией Онтарио, составляет 6 часов. 19 февраля женская сборная Канады по хоккею сыграет в финале с американками. Мужская сборная сыграет получинал с финнами 20 февраля.

    Ранее Канада в овертайме обыграла Чехию в четвертьфинале Олимпиады.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Гааге госслужащие провели акцию против политики Израиля в Газе

    Госслужащие Гааги вышли на акцию протеста против политики Израиля в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый день заседания Совета мира госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в секторе Газа.

    Акция протеста против политики Израиля в секторе Газа прошла в Гааге напротив здания МИД Нидерландов в первый день заседания созданного по инициативе США Совета мира. Как сообщает ТАСС, в мероприятии, организованном объединением «Госслужащие в защиту Конституции», приняли участие около ста человек, большинство из которых принесли палестинские флаги и плакаты с призывами к соблюдению международного права.

    Участники выступили против обсуждения будущего Газы без полноценного представительства палестинской стороны на заседании Совета мира. Организаторы подчеркнули, что выбрали первый день заседания символично, когда формируются подходы к послевоенному устройству анклава.

    С речью перед собравшимися выступила активистка Диана Юсте, заявившая: «В мире, где международное гуманитарное право попирается ради власти и денег, правовое государство не исчезает в одночасье, а рушится медленно, почти незаметно». Она призвала участников использовать все законные методы выражения позиции и добиваться полного прекращения огня на палестинских территориях.

    Митинг продолжался около часа и прошел мирно, полиция на месте не дежурила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Амстердаме прошла демонстрация против помощи Украине. До этого Европейский союз по запросу Нидерландов инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации.


    Комментарии (0)
    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации