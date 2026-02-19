Tекст: Тимур Шайдуллин

Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

Напомним, что двухсторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.



