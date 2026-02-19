Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Антония Ромео стала первой женщиной на посту главы госслужбы Британии
Премьер-министр Британии Кир Стармер утвердил Антонию Ромео на должность главы государственной службы, впервые доверив этот пост женщине за век существования должности.
Премьер-министр Британии Кир Стармер назначил бывшего постоянного секретаря МВД Антонию Ромео секретарем кабинета министров и главой государственной службы, передает РИА «Новости».
Это произошло после того, как прежний глава госслужбы Крис Уормолд ушел в отставку из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна и бывшего британского посла в США Питера Мандельсона.
Антония Ромео стала первой женщиной, занявшей этот пост за более чем столетнюю историю должности. До назначения в МВД она работала в министерстве юстиции, где летом 2024 года занималась последствиями беспорядков после убийств детей в Саутпорте.
Крис Уормолд ушел с должности в феврале после скандала из-за связей бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Тогда СМИ выяснили, что Питер Мандельсон, будучи министром, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, что стало поводом для расследования британской полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Некоторые депутаты-лейбористы ранее призывали его уйти в отставку, а более 60% британцев не верят, что Стармер сможет остаться премьером до конца года.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии Криса Уормолда цитатой «Еще один повержен в прах». Также Дмитриев заявил, что «оруэлловский» премьер-министр Британии не сможет избежать отставки после череды скандалов.
Позже лондонская полиция призвала правительство не обнародовать письма по делу Питера Мандельсона и Джеффри Эпштейна.