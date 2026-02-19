Антония Ромео стала первой женщиной на посту главы госслужбы Британии

Антония Ромео стала первой женщиной на посту главы британской госслужбы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Британии Кир Стармер назначил бывшего постоянного секретаря МВД Антонию Ромео секретарем кабинета министров и главой государственной службы, передает РИА «Новости».

Это произошло после того, как прежний глава госслужбы Крис Уормолд ушел в отставку из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна и бывшего британского посла в США Питера Мандельсона.

Антония Ромео стала первой женщиной, занявшей этот пост за более чем столетнюю историю должности. До назначения в МВД она работала в министерстве юстиции, где летом 2024 года занималась последствиями беспорядков после убийств детей в Саутпорте.

Крис Уормолд ушел с должности в феврале после скандала из-за связей бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с Эпштейном. Тогда СМИ выяснили, что Питер Мандельсон, будучи министром, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, что стало поводом для расследования британской полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Некоторые депутаты-лейбористы ранее призывали его уйти в отставку, а более 60% британцев не верят, что Стармер сможет остаться премьером до конца года.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии Криса Уормолда цитатой «Еще один повержен в прах». Также Дмитриев заявил, что «оруэлловский» премьер-министр Британии не сможет избежать отставки после череды скандалов.

