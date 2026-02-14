Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Зеленский прибыл на мюнхенскую конференцию по безопасности
Владимир Зеленский прибыл на конференцию по безопасности в Мюнхене для участия во втором дне мероприятия, сообщает украинский канал «Новости.Live».
Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен для участия во втором дне международной конференции по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на украинский канал «Новости.Live».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.
Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».
Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Рубио в Мюнхене прошла конструктивно.