Зеленский прибыл на мюнхенскую конференцию по безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен для участия во втором дне международной конференции по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на украинский канал «Новости.Live».

В Telegram-канале СМИ отмечается: «Владимир Зеленский прибыл для участия во втором дне конференции по безопасности в Мюнхене».

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

Стубб на той же конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте».

Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что встреча с Рубио в Мюнхене прошла конструктивно.