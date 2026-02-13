Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Прокуратура потребовала признать террористическим «Антивоенный комитет России»
В Верховный суд России поступил иск от прокуратуры с требованием признать «Антивоенный комитет» (нежелательная организация) террористической структурой, сообщили в инстанции.
Речь идет о международной неправительственной организации «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee, Британия), ее требуют признать террористической и запретить, указали в суде, передает ТАСС.
Рассмотрение пройдет на закрытом судебном заседании.
Объединение создали в феврале 2022 года, его целью считается насильственный захват власти и смена конституционного строя.
В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о делах в отношении членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательным в России), пояснил, что специальное ведомство принимает те меры, которые считает целесообразным.
ФСБ до этого возбудила дело против экс-олигарха Михаила Ходорковского (в реестре иноагентов, в списке террористов и экстремистов) и 22 членов так называемого Антивоенного комитета России.