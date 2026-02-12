Сеченовский университет назвал каждого шестого человека на Земле бесплодным

Сеченовский университет сообщил о 17,6% бесплодных людей на планете

Tекст: Мария Иванова

Каждый шестой человек на планете страдает бесплодием, проблема затрагивает 17,6% населения, рассказал врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья Сеченовского университета Дмитрий Королев, передает РИА «Новости».

Это заявление прозвучало в преддверии Всемирного дня репродуктивного здоровья, который ежегодно отмечается 12 февраля.

По словам Королева, «согласно последним данным, 17,6% популяции во всем мире считается бесплодными. То есть каждый шестой человек – женщина или мужчина – бесплоден. Что касается мужской составляющей в зачатии, то я бы сказал, это все-таки 50%».

Специалист отметил, что среди причин мужского бесплодия преобладают генетические аномалии, варикоцеле, ожирение и ряд заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Также Королев подчеркнул, что роль мужчин и женщин в этой проблеме примерно равнозначна.

