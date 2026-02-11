Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
В Тбилиси не испугались частичной отмены безвиза с ЕС
Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала «безрезультатным шантажом» официальное решение ЕС остановить безвиз для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за якобы «отступления от демократии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никакими визами шантажировать нас не получится и результата это не принесет», – заявила она.
По словам зампреда парламента, «решение, принятое 11 февраля, было известно нам давно».
«И председатель парламента, и каждый из нас при официальной поездке в страны ЕС уже получали визы. Так что скандала не получится», – сказала Нино Цилосани.
Решение ЕС, за которое не проголосовали Венгрия и Словакия, вступит в силу в начале марта.
Грузия с 2017 года имеет либеральный визовой режим с ЕС.