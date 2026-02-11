В Тбилиси не испугались частичной отмены безвиза с ЕС

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Никакими визами шантажировать нас не получится и результата это не принесет», – заявила она.

По словам зампреда парламента, «решение, принятое 11 февраля, было известно нам давно».

«И председатель парламента, и каждый из нас при официальной поездке в страны ЕС уже получали визы. Так что скандала не получится», – сказала Нино Цилосани.

Решение ЕС, за которое не проголосовали Венгрия и Словакия, вступит в силу в начале марта.

Грузия с 2017 года имеет либеральный визовой режим с ЕС.