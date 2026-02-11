Экс-депутата гордумы Томска осудили за хищения при строительстве школы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фактического руководителя компании «Спецмонтажстрой» Владимира Мамонтова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Следствие установило, что в 2019 году фирма заключила контракт на постройку Корниловской школы. Подсудимый поставлял на объект материалы с заниженными характеристиками прочности, предоставляя заказчику поддельные документы.

Ущерб бюджету превысил 14 млн рублей, однако его возместили еще на стадии следствия.

Мамонтову назначили четыре года и 11 месяцев колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Ранее по этому делу осудили нескольких чиновников, включая бывшего замгубернатора региона.

Источник агентства сообщил, что ранее Маслов был депутатом городской думы Томска.

До этого Генпрокуратура потребовала через суд иск конфисковать имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц.