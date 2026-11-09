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Газманов предложил выделить на радио час эфира для патриотических песен
На радиостанциях следует ввести ежедневный час патриотических песен для бойцов специальной военной операции, заявил российский певец Олег Газманов.
Газманов сказал, что нужно выделить хотя бы один «час Родины», пишет «Комсомольская правда».
«Я понимаю, что радиостанции хотят рейтингов для своих программ и передач. Но это не совсем правильно. Потому что я считаю, что общество, мы все, наша страна находится под давлением. И чтобы победить, нам нужно консолидироваться. Нужно быть как бетон! Я не предлагаю с утра до вечера крутить патриотические песни на радиостанциях или на телевидении», – заявил Газманов.
Он предложил объявлять эти песни как песни «для наших воинов» или «песни особого назначения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Александр Маршал заявил о своем долге помогать бойцам специальной военной операции и посещать зону боевых действий.
По словам артиста, поездки на передовую становятся все сложнее из-за особенностей современных боевых действий и обилия дронов, из-за чего приходится передвигаться очень аккуратно.