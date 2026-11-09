Газманов предложил выделить на радио час эфира для патриотических песен

Tекст: Антон Антонов

Газманов сказал, что нужно выделить хотя бы один «час Родины», пишет «Комсомольская правда».

«Я понимаю, что радиостанции хотят рейтингов для своих программ и передач. Но это не совсем правильно. Потому что я считаю, что общество, мы все, наша страна находится под давлением. И чтобы победить, нам нужно консолидироваться. Нужно быть как бетон! Я не предлагаю с утра до вечера крутить патриотические песни на радиостанциях или на телевидении», – заявил Газманов.

Он предложил объявлять эти песни как песни «для наших воинов» или «песни особого назначения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный артист России Александр Маршал заявил о своем долге помогать бойцам специальной военной операции и посещать зону боевых действий.

По словам артиста, поездки на передовую становятся все сложнее из-за особенностей современных боевых действий и обилия дронов, из-за чего приходится передвигаться очень аккуратно.

