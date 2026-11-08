Александр Маршал рассказал о помощи бойцам СВО

Александр Маршал назвал поездки на передовую своим долгом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Певец пояснил, что до сих пор следует воинской присяге, которую принял в 1974 году при поступлении в военное училище. «Я родился в России, это моя родина, и поэтому считаю, что эта присяга, которую я принимал еще Советскому государству, действует и по сей день. Если ты уволился в запас, надел гражданскую одежду – это не значит, что присяга не работает», – заявил он в интервью ТАСС.

Маршал отметил, что передал бойцам множество необходимых вещей, включая автомобили, противоосколочные костюмы, бронежилеты и беспилотники.

По словам артиста, поездки на передовую становятся все сложнее из-за особенностей современных боевых действий и обилия дронов, из-за чего приходится передвигаться очень аккуратно. «Таких войн, как нынешняя, на планете Земля еще не было», – добавил он, подчеркнув, что больше всего беспокоится о том, чтобы российские военные вернулись домой живыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Андрей Белоусов вручил ключи от служебных квартир участникам спецоперации в Подмосковье.