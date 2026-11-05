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    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    8 комментариев
    5 ноября 2026, 18:07 • Новости дня

    Упавшая на этапе Гран-при России фигуристка получила ушиб

    Упавшая на этапе Гран-при России фигуристка Камалдинова получила ушиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Фигуристка Альбина Камалдинова получила ушиб после падения на пятом этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге, сообщил тренер Артур Минчук.

    Спортсменка упала во время проката произвольной программы при выполнении поддержки. Пара приняла решение сняться с соревнований, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

    «С Альбиной все в порядке, врачи диагностировали ушиб. Рекомендовали сделать перерыв на пять дней, после чего приступим к тренировкам», – заявил Минчук.

    Фигуристы планируют вылететь домой в Петербург. После короткой программы Камалдинова и Степан Маришин занимали четвертое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фигуристка Лидия Плескачева стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Красноярске.

    В прошлом месяце первый этап турнира в Казани выиграла Камилла Нелюбова.

    В марте Виктория Синицина получила порез ноги коньком во время ледового шоу в Москве.

    4 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс

    Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    «Причина нашего поражения – это война. Сам президент Дональд Трамп заявил об этом вчера ночью. <…> Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что поражение республиканцев связано также с ростом инфляции и отношениями с Израилем, передает ТАСС.

    Вэнс подчеркнул, что многие американцы, поддержавшие Трампа в 2024 году, проголосовали за демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Летом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сохранение дешевых нефти и газа основной целью американского руководства в конфликте с Ираном.

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    4 ноября 2026, 23:45 • Новости дня
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Bild: Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина

    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель премьер-министра Баварии и министр экономики Хуберт Айвангер, руководивший партией «Свободные избиратели», найден мертвым в одной из гостиниц Берлина, ему было 55 лет.

    Тело политика было обнаружено в отеле «Нойер Фриц» в районе Митте. Причина смерти на данный момент не установлена, пишет Bild.

    В среду политик должен был присутствовать на открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», лидером которой он являлся. Однако Айвангер пропустил церемонию, сославшись на плохое самочувствие.

    В правительстве Баварии и полиции Берлина подтвердили факт смерти.

    Хуберт Айвангер не был женат, но жил с местным политиком Таней Швайгер, от которой у него было двое сыновей.

    Айвангер родился в 1971 году. Он вырос на ферме и изучал сельское хозяйство в Университете прикладных наук Вайенштефана. Его политическая карьера началась в 2006 году: он является председателем отделения партии «Свободные избиратели Баварии» в этой земле. В 2010 году он занял пост федерального председателя своей партии.

    С 2018 года он занимал должность министра экономики, регионального развития и энергетики Баварии, а также пост вице-премьера региона. Политик придерживался консервативных взглядов и был известен как критик решений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Айвангер выступал категорически против  идеи эмбарго на российский газ.

    В октябре министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить пострадавший при пожаре бывший чайный домик Гитлера.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель обвинила правительство в невыполнении предвыборных обещаний.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

    Комментарии (7)
    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    5 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины

    Британский правитель Верика, убедивший римлян во вторжении, оказался женщиной

    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    @ Stapleton Historical Collection/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исторический деятель Верика, убедивший римского императора Клавдия вторгнуться в Британию, с высокой долей вероятности был женщиной, заявил археолог Майлз Расселл.

    Верика является одной из центральных фигур в ранней британской истории. Считается, что именно этот правитель убедил римского императора Клавдия начать вторжение, положив начало завоеванию Британии Римской империей. Однако новый анализ указывает на то, что историки долгое время ошибались относительно пола Верики, пишет New Scientist.

    Археолог Майлз Расселл из Борнмутского университета приводит несколько аргументов в пользу того, что Верика была королевой. Во-первых, в Британии железного века имена, оканчивающиеся на «а», обычно были женскими. Две другие известные британские правительницы того времени, Боудикка и Картимандуя, также носили имена с таким окончанием. Расселл отмечает, что это правило применимо примерно к 95% британских имен железного века.

    Во-вторых, на монетах с именем Верики часто изображены женщины-воины на лошадях. По словам Расселла, другие лидеры, чеканившие монеты, изображали мужских персонажей. Кроме того, надписи на монетах, такие как COM F, традиционно трактовавшиеся как «сын Коммия», могут означать «дочь Коммия», а титул rex (правитель) не имел гендерной привязки.

    Расселл также указывает, что версия о женщине-правительнице лучше согласуется с историческими свидетельствами. Римские авторы часто демонизировали императора Клавдия, утверждая, что им управляют бывшие рабы и женщины. Британская правительница, убедившая его начать вторжение, идеально вписывается в этот нарратив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британские археологи обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта императора Магна Максима. В августе новорожденная дочь племянницы короля Карла III получила имя в честь прабабушки Елизаветы II. В 2025 году египтолог Виктор Солкин предрек крупные археологические открытия в Египте.

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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    5 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

    В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

    Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский государственный телеканал IRINN показал инфографику, на которой украинские и польские города указаны в качестве возможных целей для ответных ракетных ударов.

    На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

    «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    5 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах

    Fox News: Вэнс формирует коалицию недовольных избирателей к 2028 году

    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    @ Annabelle Gordon-Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями президента Дональда Трампа в преддверии выборов 2028 года, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

    Вице-президент США взял под контроль собственную повестку после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах, разойдясь с Трампом в вопросах внешней политики и отношений с Израилем, пишет Fox News. По данным издания, в среду в Белом доме прошла встреча с участием администрации, посвящённая выработке единой позиции после выборов.

    «Причина, по которой мы проиграли, – это война. Президент сам так сказал вчера вечером», – написал Вэнс в соцсети X, возложив вину за потерю Республиканской партией Сената на войну с Ираном.

    Вэнс заявил, что для возвращения доверия избирателей необходимо прекратить войну с Ираном, заняться стоимостью жизни и инфляцией, придерживаться принципа «Америка прежде всего» и изменить отношения с Израилем. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, эти четыре пункта стали призывом Вэнса к «новым правым» – коалиции республиканцев, выступающих против вовлечения США в иностранные конфликты и настроенных более критично к Израилю, чем Трамп.

    Собеседник Fox News подчеркнул, что Вэнс не дистанцируется от Трампа подобно экс-вице-президенту Майку Пенсу, а стремится показать недовольным сторонникам президента, что именно он остаётся их кандидатом. Вэнс считается одним из главных претендентов на выдвижение от республиканцев в 2028 году наряду с госсекретарём Марко Рубио, а демократы по итогам промежуточных выборов получили 54 места в Сенате против 44 у республиканцев и 237 мест в Палате представителей.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом. Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами Конгресса США на фоне недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

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    5 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

    Следователь допустила гибель Усольцевых из-за медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Красноярском крае, могла стать жертвой медведя из-за собаки, заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

    Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье, куда они отправились вместе с собакой породы корги.

    «Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес – это объект, который мог привлечь медведя», – сказала Сырымбетова ТАСС.

    По ее словам, в ходе поисков специалисты неоднократно замечали следы хищников. Сырымбетова добавила, что летом в зоне поиска зафиксировали не менее двух особей, а однажды поисковики случайно подняли медведя с берлоги.

    Поисковые работы в районе Кутурчинского Белогорья приостановлены до конца года из-за опасности выхода диких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сырымбетова сообщила об обнаружении паспортов пропавших Усольцевых в их доме. При этом следователи не нашли следов семьи при осмотре охотничьих изб в красноярской тайге. Правоохранительные органы исключили версию побега пропавших на вертолете.

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    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

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