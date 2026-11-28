Трусова единственной из российских фигуристов отобралась на финал Гран-при ISU

Tекст: Вера Басилая

Заключительный этап прошел в Токио. Шансы на выход в финал сохранял Владислав Дикиджи, однако на завершившемся турнире россиянин занял 7-е место, передает ТАСС.

В финале принимают участие шесть фигуристов и дуэтов, набравших наибольшее количество баллов по итогам шести этапов. Соперницами Игнатовой станут японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, Нина Петрыкина из Эстонии и представительница Грузии Анастасия Губанова. Состязание состоится с 10 по 12 декабря в китайском Чунцине.

Игнатовой 22 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. В 2026 году спортсменка вернулась к выступлению на соревнованиях после рождения ребенка.

ISU допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) квалифицировалась в финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В середине месяца она завоевала серебряную медаль на четвертом этапе серии Гран-при в американском Эверетте. В начале месяца спортсменка завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.