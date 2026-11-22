Московский Дед Мороз оценил поездку в столичном метро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Собеседник агентства пояснил, что спускался в метро на ступе, которую арендовал у Бабы Яги, так как его сани не прошли по габаритам в подземку, передает РИА «Новости».

«Это чудо чудное, диво дивное, которое можно лицезреть и быть счастливым от этого», – заявил Дед Мороз.

Он также отметил, что не водит автомобиль, однако приветствует труд аниматоров и курьеров, которые в преддверии Нового года ездят за рулем в костюмах Деда Мороза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу московский Дед Мороз рассказал о намерении управлять своими санями самостоятельно, отказавшись от перехода на беспилотный транспорт.

Ранее всероссийский Дед Мороз отправился в шестое новогоднее путешествие по российским городам из Великого Устюга на специально оформленном поезде.