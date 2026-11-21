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Андрей Филатов переизбран президентом Федерации шахмат России
Действующий глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов переизбран на пост президента организации.
Об этом сообщает пресс-служба организации, передает ТАСС.
Выборы прошли в субботу на съезде ФШР в Москве. 54-летний Филатов был единственным кандидатом.
Филатов возглавляет федерацию с 1 февраля 2014 года и ранее переизбирался на этот пост в 2018 и 2022 годах.
В мае 2023 года ФШР перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. В ноябре 2026 года мужская и женская сборные России выиграли золотые медали командного чемпионата Азии в ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Филатов оказался единственным кандидатом на выборах руководителя Федерации шахмат России.
В тот же день он призвал Российский футбольный союз и другие спортивные федерации переходить в азиатские конфедерации из-за дискриминации со стороны Европы.
Ранее сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин выступил с инициативой создания новых международных шахматных структур, независимых от Международной шахматной федерации.