Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает ТАСС.

Выборы прошли в субботу на съезде ФШР в Москве. 54-летний Филатов был единственным кандидатом.

Филатов возглавляет федерацию с 1 февраля 2014 года и ранее переизбирался на этот пост в 2018 и 2022 годах.

В мае 2023 года ФШР перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. В ноябре 2026 года мужская и женская сборные России выиграли золотые медали командного чемпионата Азии в ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Филатов оказался единственным кандидатом на выборах руководителя Федерации шахмат России.

В тот же день он призвал Российский футбольный союз и другие спортивные федерации переходить в азиатские конфедерации из-за дискриминации со стороны Европы.

Ранее сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин выступил с инициативой создания новых международных шахматных структур, независимых от Международной шахматной федерации.