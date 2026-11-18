Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, кандидатура действующего президента Андрея Филатова внесена в избирательный бюллетень, передает ТАСС.

«В соответствии с установленной процедурой в избирательный бюллетень для голосования на съезде внесена кандидатура действующего президента ФШР Андрея Филатова. Иных предложений по кандидатурам не поступало», – заявил Ткачев.

Выборы пройдут на съезде организации 21 ноября. Филатов занимает пост президента Федерации шахмат России с 1 февраля 2014 года и уже дважды переизбирался в 2018 и 2022 годах. В случае победы он возглавит организацию на четвертый срок подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Федерации шахмат России Андрей Филатов призвал российские спортивные федерации переходить в азиатские конфедерации из-за дискриминации со стороны Европы.

Летом экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил о полном прекращении шахматной деятельности.

Федерация шахмат России потребовала начать дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина за призывы к нанесению ударов по российским городам.